Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android

Samsung Galaxy A90 5G - Samsung Galaxy M30s - LG V50s ThinQ - Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus : quanti nuovi smartphone in arrivo : Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus sono alcuni degli smartphone in arrivo a breve L'articolo Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus: quanti nuovi smartphone in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Gli attuali smartwatch Huawei potrebbero essere aggiornati a HarmonyOS : La notizia non è ufficiale, ma è possibile che l'attuale gamma di smartwatch Huawei che utilizza LiteOS venga aggiornata a HarmonyOS. L'articolo Gli attuali smartwatch Huawei potrebbero essere aggiornati a HarmonyOS proviene da TuttoAndroid.

Huawei promette smartphone con i servizi Google entro l’anno - ma in Sudafrica : Il team di Huawei ha confermato che entro la fine dell'anno lancerà almeno due nuovi smartphone dotati di tutte le licenze Android in Sudafrica L'articolo Huawei promette smartphone con i servizi Google entro l’anno, ma in Sudafrica proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli smartphone Huawei e Honor che supportano il compilatore Ark : Da domani il compilatore creato da Huawei diverrà open-source; Ark però è già compatibile con moltissimi dispositivi dell'azienda cinese, scoprite quali. L'articolo Ecco gli smartphone Huawei e Honor che supportano il compilatore Ark proviene da TuttoAndroid.

Ben 21 smartphone Huawei e Honor con Ark Compiler a fine estate : i 3 plus assicurati : Ci sono diversi plus assicurati agli utenti che intendono sfruttare tutto il potenziale di Ark Compiler a bordo del proprio smartphone Huawei e Honor. Qualche dettaglio extra ve lo abbiamo fornito a luglio, quando il produttore cinese ha avviato la distribuzione dell'apposito aggiornamento impostato su EMUI 9.1 per la serie Huawei Mate 20. Arrivati a fine estate, però, bisogna approfondire la questione perché la stessa azienda ha fatto sapere ...

Aggiornamenti di agosto in arrivo per tanti smartphone Samsung e Huawei : Samsung Galaxy M20, Galaxy M30, Huawei Mate 20 Lite, P20 Lite e P Smart stanno ricevendo nuovi Aggiornamenti con le patch di sicurezza di agosto 2019. L'articolo Aggiornamenti di agosto in arrivo per tanti smartphone Samsung e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei Share 2.0 trasferire file tra smartphone e PC : Huawei Share è una funzione integrata ufficiale della ROM EMUI di Huawei che aiuta a trasferire file tra due telefoni Huawei o un telefono Huawei e PC Windows / MacOS.

Sarà Huawei Mate 30 Pro lo smartphone mostrato in questo video? : Un nuovo smartphone Huawei appare in un brevissimo hands on, con una fotocamera posteriore la cui forma ricorda quella della serie Mate 20. L'articolo Sarà Huawei Mate 30 Pro lo smartphone mostrato in questo video? proviene da TuttoAndroid.

Secondo noi - Huawei P30 Pro è ancora lo smartphone da battere (video) : Se dovessi comprare uno smartphone top di gamma sceglierei lui, ecco perché a distanza di mesi è ancora lo smartphone da battere L'articolo Secondo noi, Huawei P30 Pro è ancora lo smartphone da battere (video) proviene da TuttoAndroid.

Calano ancora le vendite degli smartphone nel 2019 - ma Samsung e Huawei si salvano : Le vendite degli smartphone continuano a diminuire nel tempo, con un ulteriore calo nel secondo trimestre del 2019, ma Samsung e Huawei si salvano. L'articolo Calano ancora le vendite degli smartphone nel 2019, ma Samsung e Huawei si salvano proviene da TuttoAndroid.

Huawei ritiene che la vicenda con gli USA non ne intaccherà la posizione nel mercato degli smartphone : Huawei ritiene che le perdite complessive causate dalla situazione con gli USA saranno contenute e si aggireranno attorno ai 10 miliardi di dollari. L'articolo Huawei ritiene che la vicenda con gli USA non ne intaccherà la posizione nel mercato degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart Plus - Huawei P Smart e Mate 20 X e Lenovo Smart Clock si aggiornano con belle novità : Dalla Germania arriva la notizia del rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.1 per Huawei P Smart Plus e Huawei Mate 20 X. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei P Smart Plus, Huawei P Smart e Mate 20 X e Lenovo Smart Clock si aggiornano con belle novità proviene da TuttoAndroid.

Huawei va forte e raggiunge i 118 milioni di smartphone spediti nel primo semestre 2019 : Huawei ha spedito 118 milioni di smartphone nel primo semestre 2019: la compagnia cinese ha pubblicato il suo report finanziario, rivelando i risultati di questa prima parte dell'anno. L'articolo Huawei va forte e raggiunge i 118 milioni di smartphone spediti nel primo semestre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Fuori Tutto di Wind con alcuni smartphone Huawei a rate prorogata fino all’1 settembre : Il team di Wind ha deciso di prorogare fino a domenica 1 settembre 2019 l'iniziativa Fuori Tutto. Scopriamo insieme tutti i dettagli e l'importo delle rate L'articolo Fuori Tutto di Wind con alcuni smartphone Huawei a rate prorogata fino all’1 settembre proviene da TuttoAndroid.