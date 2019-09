Sono pessimista | ho rivisto i difetti cronici del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) “Ko meritato, ma l’autogol fa male.” Questo in sintesi il giudizio di Ancelotti sulla partita del. E l’onestà del giudizio del tecnico gli fa onore. Almeno questo. D’altro canto c’era ben poco da difendere e giustificare. Se il primo tempo si fosse chiuso 4-0 per la Juve qualcuno avrebbe avuto da protestare? La prima ora delè stata semplicemente indecente. E soltanto 15 minuti di follia di una Juve non ancora al top, che prende due goal su calcio da fermo, hanno consentito aldi risalire la china. Eppure le premesse per una prestazione negativa c’erano tutte. Ila Firenze aveva accusato evidenti ed allarmanti pecche in difesa ed in mezzo al campo. Allora viene subito da porre ad Ancelotti una semplice domanda. Come può una persona dotata di semplice buonsenso presentare a Torino la stessa formazione di Firenze? E invece nulla. Stessi ...

