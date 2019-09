Nuova sparatoria in Texas | almeno 5 morti e 30 feriti La polizia uccide il killer

Nuova sparatoria in Texas - 5 morti e 21 feriti. Uomo apre fuoco da auto in corsa : Nuova sparatoria in Texas. A sole quattro settimana dalla strage di El Paso, un Uomo apre il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le cittadine di Midlan e Odessa dopo essere fuggito a un normale controllo stradale. Il bilancio e' di cinque morti e almeno 21 feriti, fra i quali ci sarebbe anche un bimbo di 17 mesi raggiunto in pieno viso da un colpo di arma da fuoco. Il killer, un Uomo bianco sui 30 anni, e' stato ucciso nel parcheggio ...

USA : Nove morti e 16 feriti in una Nuova sparatoria in Ohio : Nove persone sono morte e altre 16 sono state ferite questa domenica a causa di una sparatoria vicino al centro della città di Dayton (Ohio, USA), in una zona di…

