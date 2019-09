GOVERNO | INCONTRO CONTE-PD-M5S Dem | ' serve chiarimento' Ostacolo Di Maio?

GOVERNO - vertice M5S a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

GOVERNO - vertice M5S a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

GOVERNO - vertici M5S riuniti a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

GOVERNO - vertici M5S riuniti a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

Incontro Conte-Zingaretti-Di Maio per sì o no definitivo a GOVERNO. Premier incaricato da Mattarella : E' stato concordato un Incontro entro domani sera fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico M5s Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti per dire la parola definitiva delle due forze politiche sulla nascita del Governo Conte bis. Il Premier incaricato, dopo l'Incontro con le delegazioni M5s e Pd, ha lasciato palazzo Chigi e dedicherà le prossime ore a chiudere sul programma del suo nuovo Governo. ...

L'incontro di Conte con Mattarella per salvare l'accordo di GOVERNO : Il lavoro di sintesi del premier incaricato va avanti: al momento è l'unica certezza ricavabile dal lavoro avviato da Giuseppe Conte con le delegazioni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine di una mattinata che non ha fatto mancare - come nei giorni scorsi - colpi di scena, accelerate e frenate nella difficile gestazione del governo, i capigruppo dem e quelli pentastellati sembrano tirare il fiato. "Abbiamo fatto ...

GOVERNO - il Pd dopo l'incontro con Giuseppe Conte e M5s : "Fatti passi avanti ma servono chiarimenti" : "Fatti passi avanti, ma sul piano politico servono chiarimenti", dicono i piddini. dopo l'incontro a Palazzo Chigi fra il premier incaricato Giuseppe Conte, la delegazione del Movimento 5 stelle formata dai capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e quella del Partito democratico con i capig

GOVERNO - Conte - concluso incontro con M5S-Pd. Del Rio : «Fatti ulteriori passi avanti». Salvini : vergognoso mercato poltrone : Giornata ricca di annunci e tensioni sul fronte Governo. Dopo il colloquio con Mattarella, Giuseppe Conte è rientrato per ricevere i rappresentanti di M5S e Pd e provare la ripartenza in...

GOVERNO - Conte a Palazzo Chigi con M5S e Pd. In mattinata l'incontro con Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

GOVERNO - Conte a Palazzo Chigi con M5S e Pd. In mattinata l'incontro con Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

GOVERNO - slitta l'incontro tra Pd - M5s e ContePremier incaricato a colloquio con MattarellaDi Battista : ultimatum? No - idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

GOVERNO - slitta l'incontro tra Pd - M5s e ContePremier incaricato a colloquio con Mattarella : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale, si fa strada l'ipotesi della rinuncia al mandato alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime ore

GOVERNO - Conte al Quirinale : slitta alle 12 l'incontro su programma con Pd e M5S : “Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte è a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato al Quirinale poco dopo”.L’incontro sul programma a Palazzo Chigi programmato per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. Il premier incaricato, “irritato” per le ...

GOVERNO - slitta l'incontro tra Pd - M5s e Conte : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Al centro del dibattito anche il destino dei decreti sicurezza