Giulia De Lellis dopo il tradimento di Andrea | “Gli ho distrutto tutto”

Giulia De Lellis e il tradimento di Damante : “Ecco come mi sono vendicata” : Libro Giulia De Lellis e la vendetta per Andrea Damante dopo il tradimento Manca sempre meno all’uscita in libreria de Le corna stanno bene su tutto, il primo libro di Giulia De Lellis. Il volume, già in cima alle classifiche dei volumi più venduti grazie al pre order, sarà disponibile dal 17 settembre. Nell’attesa la […] L'articolo Giulia De Lellis e il tradimento di Damante: “Ecco come mi sono vendicata” proviene ...

La vendetta di Giulia De Lellis dopo il tradimento di Damante : 'Playstation distrutta' : Emergono nuovi dettagli e soprattutto nuovi stralci dal libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto da Giulia De Lellis dove, per la prima volta, l'autrice racconta come si è sentita e come ha reagito nel momento in cui ha scoperto che il suo fidanzato Andrea Damante l'aveva tradita. Un libro molto atteso dalle tantissime 'bimbe' di Giulia, le quali sono in attesa di scoprire tutta la verità su quel fantomatico momento. E intanto Giulia, sui ...

Le pesanti accuse a Andrea Damante : Costringeva Giulia De Lellis a fare dieta ferrea e allenamento estenuante : L'ex tronista di Uomini e donne è accusato di aver costretto Giulia De Lellis a seguire una dieta ferrea e ad allenarsi in modo estenuante: è pioggia di critiche su Andrea Damante.\\ Dopo essersi presentato sul red-carpet dell'ambito evento musicale degli Mtv Video Music Awards, dove ha avuto la possibilità di lavorare come inviato per Vanity Fair, Andrea Damante è tornato al centro del gossip. Questa volta, a far discutere sono ...

Andrea Iannone - a Venezia con Giulia De Lellis - apprezza un commento a favore di Belen : Come mai Andrea Iannone ha messo "mi piace" ad un commento che elogiava Belen Rodriguez? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando i siti hanno scovato questo strano gesto del pilota su Instagram. Sotto ad una foto nella quale il motociclista appare felice con Giulia De Lellis a Venezia, qualcuno ha scritto che la showgirl argentina resta unica ed inimitabile: il ragazzo ha ...

Giulia De Lellis sbotta contro Andrea Damante : 'Mi teneva a dieta - non mi faceva mangiare' : Continua a far molto discutere il libro di Giulia De Lellis, che sarà presente in tutti i negozi a partire dal 17 settembre. 'Le corna stanno bene su tutto' è questo il titolo che l'ex volto di Uomini e donne ha voluto dare al suo romanzo dove per la prima volta parla apertamente di uno dei momenti più difficili della sua vita. La De Lellis, infatti, ha voluto mettere per iscritto il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita da Andrea ...

Andrea Damante manipolava Giulia De Lellis? Scoppia la bufera : Giulia De Lellis vittima di Andrea Damante? Spunta un retroscena L’influencer Giulia De Lellis continua a rivelare in anteprima alcune pagine del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto”, in attesa dell’uscita prevista per il 17 settembre in tutte le librerie d’Italia. Da quello che si può intuire, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata molto dura nei confronti dell’ex fidanzato Andrea Damante, ...

Iannone e Giulia De Lellis a Venezia : gli abiti e i mugugni dei fan : Andrea Iannone e Giulia De Lellis sbarcano a Venezia: gli abiti particolari e i mugugni dei fan Giulia De Lellis e Andrea Iannone sbarcano a Venezia dove in questi giorni si sta tenendo la 76ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica. La kermesse è iniziata il 28 agosto e si chiuderà il 7 settembre. Da […] L'articolo Iannone e Giulia De Lellis a Venezia: gli abiti e i mugugni dei fan proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis : le prime pagine del libro Le Corna stanno bene su tutto (video) : Nelle scorse ore, Giulia De Lellis, per tenere viva l'attenzione e la curiosità dei fan sul suo libro 'Le Corna stanno bene su tutto', ha pubblicato alcuni stralci di pagina che non sono sfuggiti all'occhio dei più curiosi:prosegui la letturaGiulia De Lellis: le prime pagine del libro Le Corna stanno bene su tutto (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2019 14:33.

Giulia De Lellis dopo l'addio a Damante nel romanzo : 'Ho ripreso tre kg e sto da Dio - tiè' : Ieri sera Giulia De Lellis ha deciso di condividere con i suoi fan un momento molto emozionante: la visione della prima copia del suo libro. Sfogliando velocemente il romanzo su Instagram, la ragazza ha fatto intravedere un paragrafo che tratta della sua rinascita, sia emotiva che fisica, dopo aver detto addio ad Andrea Damante. Giulia 'spoilera' un paragrafo del libro su IG Sono parole che lasciano l'amaro in bocca quelle che Giulia De Lellis ...

Giulia De Lellis - rivelazione sul suo libro : “Mi ha fatto guarire - farà del bene” : Giulia De Lellis, nuovi importanti rivelazioni sul suo libro e speciale augurio Ci siamo, Settembre è ormai alle porte e per Giulia De Lellis si sta avvicinando una giornata a dir poco importante. Il 17 infatti uscirà il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ e lei naturalmente […] L'articolo Giulia De Lellis, rivelazione sul suo libro: “Mi ha fatto guarire, farà del bene” ...

Giulia De Lellis - stoccata a Damante nel libro : 'Mi biasimerebbe come fossi uno scarto' : È un'anticipazione molto toccante quella che ha dato ieri Giulia De Lellis del suo libro di prossima uscita: sfogliando su Instagram le pagine della prima copia del romanzo che aveva appena ricevuto a casa, l'influencer ha lasciato intravedere parti di un capitolo dedicato ad Andrea Damante. In queste righe che "Vicolo delle News" ha pubblicato poco fa, viene fuori il senso di libertà che la romana ha provato dopo mesi nel poter mangiare quello ...

Selvaggia Roma : "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva : 'Ti porto a Temptation Island - ti faccio diventare Giulia De Lellis'" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]Selvaggia Roma, in una lunga diretta su Instagram, è scesa nei particolari per quello che riguarda la sua relazione con Francesco Chiofalo, al centro del gossip, per il tradimento dell'ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi. La personal trainer Romana ha confessato di aver ricevuto lo stesso trattamento della schermitrice:prosegui la letturaSelvaggia Roma: "Francesco Chiofalo è un manesco. Ad Aurora diceva: 'Ti porto a ...

Ignazio Moser : "Non ho nulla contro il libro di Giulia De Lellis" (video) : Le dichiarazioni, rilasciate oggi, da Ignazio Moser, al settimanale 'Chi', sul libro di Giulia De Lellis hanno fatto infuriare le 'bimbe' che hanno attaccato, sui social, il ciclista, non risparmiandogli frecciatine molto ficcanti. Ignazio Moser: 'Niente figli e niente nozze con Cecilia Rodriguez. Pechino Express? Forse' prosegui la letturaIgnazio Moser: "Non ho nulla contro il libro di Giulia ...

Ignazio Moser nella bufera dopo la frase sul libro di Giulia De Lellis : Ignazio Moser attaccato dopo la frecciatina al libro di Giulia De Lellis Da settimane ormai non si fa altro che parlare del primo libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza!”. Anche Ignazio Moser ha detto la sua in merito e ha lanciato una frecciata all’influencer. In una intervista a Chi, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha dichiarato che preferisce altre letture, come biografie e ...