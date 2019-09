Genova | suv guidato da un ubriaco travolge e uccide un motociclista

Fonte : fanpage

(Di domenica 1 settembre 2019) Mario Angelucci, 49 anni, è stato investito e ucciso ieri sera mentre era alla guida del suo scooter a. Arlo un uomo di 54 anni che guidava un suv: sottoposto al test dell'etilometro, è risultato avere 2,58 grammi di alcol per litro di sangue.

