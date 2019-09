Debutto con vittoria di Ounas col Nizza

Debutto mondiale con vittoria per l'Italbasket - 108-62 alle Filippine : l'Italbasket non stecca al Debutto dei Mondiali in Cina. Sul parquet di Foshan, gli azzurri del ct Sacchetti, che ritrovano la manifestazione

Eva Longoria - Debutto alla regia con le patatine piccanti : Un debutto alla regia, fatto di patatine al formaggio e sapori piccanti. Eva Longoria, che negli anni si è limitata a dirigere pochi episodi di altrettante serie tv, ha deciso di cimentarsi con qualcosa di più. Qualcosa che comprenda il cinema, il cibo, sia pure formato sacchetto, e la rivalsa di un bracciante agricolo. L’attrice, che il progetto ha presentato alla Disney nel corso del 2018, ottenendo in rimando solo tiepidi assensi, ha avuto il ...

Il Milan prepara il Debutto a San Siro : in 50 mila contro il Brescia : milan Brescia spettatori – Il milan è al lavoro per preparare la seconda gara di campionato, che coinciderà con l’esordio casalingo di questa stagione. I rossoneri affronteranno il Brescia a San Siro, e proveranno a riscattarsi dopo la pessima prova di Udine, che li ha visti uscire sconfitti dalla Dacia Arena con il risultato di […] L'articolo Il milan prepara il debutto a San Siro: in 50 mila contro il Brescia è stato realizzato da ...

Inter-Lecce - Debutto nerazzurro per Conte : match in diretta su DAZN : Il grande giorno dell’esordio in campionato dell’Inter di Antonio Conte è finalmente arrivato: a San Siro stasera arriva il Lecce, squadra a cui il tecnico pugliese è particolarmente legato, ma a cui non potrà fare sconti. Fare tre punti per rispondere a Juventus e Napoli, già vittoriose al debutto nonostante qualche difficoltà, è troppo importante. […] L'articolo Inter-Lecce, debutto nerazzurro per Conte: match in diretta su ...

Domenica di relax sul green per CR7 : Cristiano Ronaldo si dà al golf con la famiglia dopo il Debutto stagionale : Domenica sul green per Cristiano Ronaldo: dopo i primi tre punti stagionali, l’attaccante portoghese si dà al golf con l’intera famiglia Buona la prima per la Juventus: la squadra di Maurizio Sarri, costretto a saltare l’esordio stagionale per salvaguardare la sua salute, ha trionfato contro il Parma grazie ad una rete di Chiellini. Cristiano Ronaldo è riuscito ad essere protagonista nel match di debutto, ma gli è stato ...

Conte al Debutto sulla panchina dell'Inter : Icardi? nessuna turbativa : Conte al debutto sulla panchina dell'Inter: Icardi? nessuna turbativa. Ho grande rispetto nei confronti di tutti, stiamo lavorando in maniera seria

La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 - ufficiale la data di Debutto del thriller con Patrick Dempsey : Annunciata da uno spot già nel bel mezzo dell'estate, la programmazione de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 è ormai ufficiale: la serie in dieci episodi con protagonista Patrick Dempsey debutta in prima serata lunedì 2 settembre. Canale5 trasmette in prima visione in chiaro la serie tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore svizzero Joel Dicker: la trasposizione televisiva del giallo che racconta su più livelli temporali la ...

Parma Juventus : la maglia del Debutto non sarà quella bianconera : Parma Juventus – E’ tempo di Serie A, si torna a parlare di calcio giocato dimenticandosi delle trattative di mercato che hanno tenuto banco a lungo durante l’estate. Tra esuberi e possibili arrivi, adesso a comandare è il campo. La Juventus esordirà al Tardini di Parma, contro una squadra decisa a fare bene, rinforzata rispetto […] More

Volley femminile - Europei 2019 : Italia pronta per il Debutto - esordio morbido contro il Portogallo. Azzurre per la vittoria : L’Italia è pronta per il proprio debutto agli Europei 2019 di Volley femminile, questo pomeriggio (ore 17.30) le Azzurre scenderanno in campo all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare il Portogallo nell’incontro d’apertura della rassegna continentale. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento come una delle candidate per la conquista del trofeo, le Azzurre hanno tutte le carte in regola per inseguire ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Maurizio Sarri ha la polmonite - a rischio il Debutto sabato contro il Parma : Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico dei bianconeri ha infatti la polmonite, come è stato confermato dal comunicato ufficiale della società piemontese. “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della ...

San Paolo - Debutto con gol vittoria per Dani Alves : 1-0 al Ceara : debutto e gol decisivo. Non poteva esserci esordio migliore per Dani Alves, ex giocatore di Juventus e Barcellona tornato in Brasile per indossare la maglia del San Paolo. Il terzino destro ha segnato al 40′, con un diagonale perfetto, la rete che ha permesso alla formazione di casa di battere il Ceara nella gara valida per la 15/a giornata di campionato e salire a 27 punti in classifica, a meno 5 dalla capolista Santos. Boca ...

Balotelli torna in Serie A - ha firmato con il Brescia. Possibile Debutto in campionato contro la Juventus : Mario Balotelli è il nuovo attaccante del Brescia. Il centravanti italiano, messe definitivamente da parte le avances dei brasiliani del Flamengo, ha firmato con la squadra della città dove è cresciuto insieme alla famiglia adottiva, firmando un contratto pluriennale: con l’eventuale salvezza delle “rondinelle” arriverebbe il rinnovo automatico. Per la giornata di lunedì 19 agosto, il calciatore verrà presentato ufficialmente ...

Addio a Nadia Toffa - dal Debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...

Daniele De Rossi - Debutto con gol con il Boca Juniors (che perde) : Argentina ai suoi piedi : debutto agrodolce con gol per Daniele De Rossi con il Boca Juniors. La sua nuova squadra viene eliminata ai rigori nei sedicesimi della Copa Argentina contro l'Almagro. L'ex romanista è rimasto in campo per quasi 80 minuti segnando al 28' un gol di testa con il quale ha portato in vantaggio il Boca.