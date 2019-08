US Open – Zverev e Cilic agli ottavi di finale | Bedene e Isner eliminati in 4 set

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Zverev soffre ma batte Tiafoe. In campo Fabbiano e Sonego : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-ANDUJAR (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Zverev avanti al quinto - Lorenzi e Berrettini avanti 2-1 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

US Open – Maratona Zverev : per piegare Tiafoe servono 3 ore e 5 set! : Alexander Zverev deve sudarsi il passaggio ai sedicesimi degli US Open: il tennista tedesco batte Frances Tiafoe in 5 set Dopo 3 ore e 12 minuti di gioco, Alexander Zverev riesce finalmente a staccare il pass per i sedicesimi di finale degli US Open. Il giovane tennista tedesco, attuale numero 6 del ranking ATP, ha vinto la sfida ‘young’ contro lo statutinense Frances Tiafoe, in quello che rappresenta uno scontro che rivedremo più volte negli ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Petkovic elimina Kvitova! Zverev-Tiafoe al quinto - Lorenzi un set pari - Berrettini avanti di due set! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

Tennis - Tsitsipas già fuori dagli Us Open. Nadal avanti in scioltezza - Zverev si salva al quinto set : Rafa Nadal comincia sul velluto gli US Open di Tennis, travolgendo in tre set l' australiano John Millman, numero 60 del mondo: 6-3 6-2 6-2 i parziali, il maiorchino affronterà Thanasi Kokkinakis. Sorprendono le eliminazioni di quattro top 10: oltre a quella di Thiem contro Fabbiano, da notare anche

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (27 Agosto). Tutto facile per Nadal - Zverev si salva. Eliminati Tsitsipas e Bautista Agut - tris azzurro al secondo turno : Si sono completati i match del primo turno nel tabellone maschile. Dopo le vittorie di Novak Djokovic e Roger Federer, è arrivata anche quella di Rafael Nadal. E’ stato un ottimo esordio per lo spagnolo, che ha dominato l’australiano John Millman, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale a New York, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. E’ stata anche la giornata delle eliminazioni ...

US Open – Zverev fatica all’esordio : Albot eliminato al quinto set : Che fatica per Zverev: il tedesco riesce a trionfare al primo turno degli US Open solo al quinto set Esordio fatto di alti e bassi per Alexander Zverev agli US Open: il tennista tedesco, numero 6 del ranking ATP, dopo un inizio super contro Albot, che gli ha permesso di portarsi a casa i primi due set in poco più di un’ora ha subito un crollo che lo ha costretto a giocarsi la vittoria al quinto set. Dopo tanta fatica e diverse ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : Fabbiano domina Thiem e vola al secondo turno. Fuori Bautista Agut e Tsitsipas : Zverev avanza con il brivido. Osaka avanza il turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...