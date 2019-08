US Open – Medvedev e Djokovic avanzano agli ottavi di finale | battuti Feliciano Lopez e

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Il russo e il serbo non lasciano scampo ai propri avversari, guadagnandosi così l’accessodidegli USTutto facile per Novaknel terzo turno degli US, il tennista serbo non lascia scampo allo statunitense Kudla, stendendolo senza problemi con il risultato di 6-3, 6-4, 6-2. Nonostante i problemi alla spalla lamentati negli ultimi giorni, il numero uno del ranking ATP scende in campo e lo fa in maniera ottimale, fornendo una prestazione impeccabile che gli permette di accederedi, dove se la vedrà con Wawrinka, che ha battuto in tre set Paolo Lorenzi. Lapresse Vince e convince anche Daniil, il russo impiega però quattro set per avere ragione dello spagnolo, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 dopo quasi tre ore e mezza di partita. Nel prossimo turno il numero 5 della ...

