Reddito di cittadinanza | da lunedì 2 settembre via alla fase due con il patto di lavoro

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Con considerevole ritardo rispetto ai programmi iniziali che riguardavano la misura, per ildiè arrivato il momento di fare partire la2. I Centri per l'impiego inizieranno a convocare i beneficiari del sussidio per la sottoscrizione deldiproprio daprossimo, 2. Sono 704.000 i beneficiari del sussidio che verranno convocati nelle prossime giornate, dei quali, come riporta il quotidiano La Stampa di Torino, il 65% è nel Mezzogiorno. IldiDopo il lungo iter per trovare i navigator, l'avvio di quella che è comunemente chiamata2 deldiè imminente. Daarriveranno per molti dei beneficiari del sussidio, gli sms di convocazione presso i Centri per l'impiego. Si tratta della chiamatasottoscrizione del cosiddettodi. Sarà così che i fruitori del benefit inizieranno il ...

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, da lunedì via a fase 2: 704mila beneficiari convocati dai centri per l’impiego per cominci… - carlosibilia : Questi titoli vengono da marzo e aprile del 2018. Il reddito di cittadinanza lo abbiamo fatto come sapete. Nessuna… - Agenzia_Ansa : Da lunedì 2 settembre parte la fase 2 del #reddito di cittadinanza per 704mila beneficiari. Si tratta del #patto pe… -