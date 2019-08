Rassegna dei sapori a San Giacomo | domenica 1 settembre

La Rassegna stampa di venerdì 30 agosto : in primo piano i sorteggi dei gironi di Champions [FOTO] : La rassegna stampa di venerdì 30 agosto – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi, il sorteggio dei gironi di Champions League: sorridono Juventus, Napoli e Atalanta, rischia l’Inter. “Juventus, Napoli e Atalanta messe bene, Inter ‘Messi’ male” è il gioco di parole della Gazzetta dello Sport che mette in evidenza le possibili difficoltà dei nerazzurri a partire appunto da Messi. Il Corriere ...

La Rassegna stampa di lunedì 19 agosto – La coppia dei sogni - Icardi ultimatum - a chi la 9 della Juve? [FOTO] : rassegna stampa – Tanto mercato sulle prime pagine sportive di oggi. E non poteva essere altrimenti visto che mancano meni di due settimane alla chiusura della sessione estiva e 5 giorni all’inizio del campionato. La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter titolando: “La coppia dei sogni”, in riferimento a Sanchez-Lukaku con il cileno vicinissimo ai nerazzurri. Interessante focus della rosea su cosa manca ad ...

Badminton - Mondiali 2019 : analisi dei tabelloni. I possibili medagliati della Rassegna : Scatteranno domani mattina alle ore 9.00 (e ci sarà subito Rosario Maddaloni in campo) i Mondiali di Badminton: naturalmente saranno due i tornei di singolare e tre i tornei di doppio in programma, ovvero maschile, femminile e misto. Tra gli uomini prenota il metallo pregiato l’Indonesia, mentre nel misto è della Cina la coppia da battere, infine tra le donne si potrebbe assistere ad un dominio totale del Giappone. SINGOLARE MASCHILE Il ...

Europei Ciclismo su strada – Tutto pronto per la Rassegna di Alkmaar - il ct Cassani si fida dei suoi azzurri : Il Team Relay come novità per tutti – Due “siluri” azzurri a crono ed una squadra pronta ad ogni evenienza per la prova in linea A due giorni dal via ufficiale ad Alkmaar dell’edizione 2019 dei Campionati Europei strada, parla il Coordinatore delle Nazionali Davide Cassani. Nel Team Relay, una novità di questa edizione, l’Italia schiera al via tre atleti di livello: “E’ una novità per tutti e quindi anche per noi – spiega il CT ...

Europei Ciclismo strada e crono - le sensazioni dei ct azzurri a pochi giorni dalla Rassegna continentale : A pochi giorni dal via dei Campionati Europei strada e crono dedicati alle categorie élite, U23 e juniores (uomini e donne) i CT De Candido, Nazionale uomini Juniores e Amadori, Nazionale Uomini U23, illustrano obiettivi e aspettative per la prova continentale Per il CT Rino De Candido uno dei fattori più importanti per affrontare al meglio la prova in linea di 115 km (10 giri del circuito di 11,5 km) è la coesione. I sei atleti ...

Atletica – Europei a squadre : tutto pronto per la Rassegna di Bydgoszcz - la lista dei convocati azzurri : Sono 54 gli atleti italiani convocati dal dt La Torre per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Sono 54 gli azzurri selezionati, 27 uomini e altrettante donne. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE In squadra anche il capolista ...

Canoa slalom - Campionati Italiani Mezzana 2019 : tutti i nomi dei vincitori nella Rassegna tricolore : Si sono svolti a Mezzana, in provincia di Trento, i Campionati Italiani di Canoa slalom: in Val di Sole, sul campo gara tra le rapide del Noce, sono stati assegnati i titoli tricolore. Vittorie nelle prove individuali di Zeno Ivaldi (G.S. Marina Miliare) nel K1 maschile, Stefanie Horn (G.S. Marina Militare) nel K1 femminile, Roberto Colazingari (CS Carabinieri) nel C1 maschile, Marta Bertoncelli (CC Ferrara) nel C1 femminile, Francesco Cavo e ...

Campionati del Mondo BMX - ufficializzata la lista dei convocati azzurri per la Rassegna di Zolder : Tutto pronto per l’attesa rassegna iridata che si svolgerà dal 23 al 27 luglio a Zolder, otto gli atleti italiani convocati dal ct Lupi Per i Campionati del Mondo di BMX che si svolgeranno a Zolder dal 23 al 27 luglio, sono stati convocati dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Tommaso Lupi , i seguenti atleti: Cassanta Leonardo – Ciclomania Racing De Vecchi Federico – ...