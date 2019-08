Non chiamateli toy-boy Gli amori che sfidano il tabù anagrafico

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) Pedro Almodovar, Brad Pitt, Scarlett Johansson stanno monopolizzando la Mostra del cinema di Venezia, e fin qui non ci piove. Ma c'è un'altra star che a 86 anni, quando tanti coetanei e coetanee passeggiano a braccetto con i badanti, si è strategicamente presa una buona quota di riflettori: Sandra Milo, che ringalluzzita e probabilmente ispirata dalla sua “Posta del cuore” nel “Io e te” di Raiuno, in laguna si è presentata trionfante con nuovo fidanzato al seguito: il ristoratore veneto Alessandro Rorato, 49 anni. “Sandra ha la freschezza di una donna giovane” ha detto l'imprenditore in qualche intervista qua e là, mentre lei si è eloquentemente limitata a mostrare alle telecamere l'anellone testimonial del nuovo amore (“rappresenta un cuore, il cuore grande di Sandra Milo” ha precisato lui). Così grande e sensibile, il cuore neoinnamorato ...

