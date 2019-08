Luigi Di Maio | la nota dei grillini per farlo fuori | Trattative affidate solo a

Luigi Di Maio deride Zingaretti : "Non ha neanche il potere di decidere". Alla faccia dell'alleanza felice : "Gli slogan non ci bastano - dice - serve concretezza. Noi non guardiamo ai colori delle forze politiche, lavoriamo per il Paese". Il Movimento avrà anche il 33 per cento dei voti contro il 19 del Pd, ma il nervosismo non risparmia Luigi Di Maio. Zingaretti?, ha spiegato poi ai suoi: "Mi ha detto c

Vittorio Feltri : "Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti senza scrupoli e bugiardi - toglieteceli dalle p***e" : Non è del tutto vero che la politica di un tempo fosse migliore di quella odierna. È sempre stata un guazzabuglio di cose ai limiti della sporcizia. Oggi però è più ridicola e contraddittoria. Libero presenta nelle fotografie che aprono il giornale due personaggi di grande spessore comico, quella di

Nicola Zingaretti annulla l'incontro con Luigi Di Maio - bomba sul governo giallo-rosso. Salta tutto? : Nicola Zingaretti, secondo alcune fonti riportate dall'Agi, avrebbe annullato un incontro previsto con Luigi Di Maio, in conseguenza delle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 stelle alla stampa, che rimettevano in discussione tutti gli accordi programmatici di questi giorni. Il segretari

Paola De Micheli : "Luigi Di Maio sconcertato? Incomprensibile. Sembra il gioco dell'oca" : Se Luigi Di Maio è "sconcertato" Paola De Micheli, del Pd, dice che il suo atteggiamento "è incomprensibile". Sembra "un gioco dell'oca, si torna indietro a prima dell'inizio dei nostri confronti, temo non abbia letto i documenti scritti insieme ai capigruppo del M5s". "Se si vuole fare un governo s

Doppio divorzio per Matteo Salvini : lasciato da Luigi Di Maio e da Francesca Verdini : E’ un brutto periodo per Matteo Salvini. lasciato da Luigi Di Maio, suo amore politico. Ora anche da Francesca Verdini.

Crisi di governo - il documento in 20 punti presentato da Luigi Di Maio al premier Conte : L'articolo Crisi di governo, il documento in 20 punti presentato da Luigi Di Maio al premier Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.

GianLuigi Paragone provoca Di Maio. Il sondaggio che sostituisce Rousseau : "Sì o no all'asse con il Pd?" : Il voto online sulla piattaforma Rousseau in merito al governo giallorosso forse non arriverà mai. A stancarsi delle menzogne di Luigi Di Maio pure Gianluigi Paragone. Il grillino dissidente ha preso sul serio il detto "chi fa da sé fa per tre" e così ha ben pensato di pubblicare sulla sua pagina pe

Luigi Di Maio "sconcertato" dopo il colloquio con Giuseppe Conte : "O si fa il programma o voto subito" : Un Luigi Di Maio durissimo quello che ha parlato dopo l'incontro con Giuseppe Conte per la formazione di un governo giallo-rosso. Il leader del Movimento 5 stelle si è molto irrigidito sul programma e ha quindi sottolineato che il decreto sicurezza non si tocca e che è "sconcertato" dal totoministri

La mamma di Di Maio preside a Pomigliano : "Trasferita come tanti prof. Luigi? Lo guardo con gli occhi del cuore" : La mamma di Luigi Di Maio torna a casa: Paola Esposito, di professione docente e dirigente scolastico e madre del politico 5Stelle, ha finalmente ottenuto il trasferimento in una scuola della sua Pomigliano d’Arco, dopo quattro anni passati a Volla, un altro comune della provincia di Napoli.Un trasferimento che ha suscitato i commenti critici di qualcuno, a cui la professoressa ha voluto rispondere dalle pagine de Il Mattino.“tanti ...

Luigi Di Maio - la menzogna davanti a Mattarella. "Non c'è problema" - il punto più basso per il M5s : Una menzogna rivenduta ai grillini. O, peggio, al Capo dello Stato. Secondo il Fatto quotidiano, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno rassicurato Sergio Mattarella sul fatto che l'esito del referendum online sulla piattaforma Rousseau a proposito del governo tra M5s-Pd non influirà in alcun modo sul

Che fine farà la querela del PD a Luigi Di Maio? : Fino ad un mese fa un qualsiasi tipo di alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sembrava impossibile. Il leader Luigi Di Maio ci aveva provato lo scorso anno, prima di rivolgersi alla Lega e mettere in piedi il governo gialloverde, ma dal PD aveva ricevuto un sonoro NO. Poi c'è stato il governo gialloverde e le tensioni tra i due partiti si sono fatte sempre più forti, al punto da spingere Luigi Di Maio a promettere a più ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - ma quante balle. Rinnegano loro stessi : ecco i video che li inchiodano : Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, ecco i due voltagabbana. "Lo dirò per sempre: mai con il Movimento 5 stelle", ripeteva il segretario del Pd. Che solo un mese fa giurava: "Se il governo cade si va al voto". Ma come sappiamo ha ingannato tutti, da Carlo Calenda a Matteo Salvini. Dall'altra parte an

Aldo Giannuli massacra Luigi Di Maio : "Alla Difesa? Meglio agli Esteri - dopo qualche lezione di geografia" : "Luigi Di Maio alla Difesa? Scelta sbagliata. Ha difficoltà a distinguere un F35 e un ferro da stiro. Meglio agli Esteri dopo qualche ripetizione di geografia o agli Interni, posto più propriamente politico". Aldo Giannuli, ospite a L'aria che tira, su La7, massacra il leader del Movimento 5 Stelle

Luigi Di Maio - occhio alle date : cosa è successo l'1 agosto - prima della crisi. Il golpetto contro Salvini : Chiamiamolo il "golpetto" di Luigi Di Maio. occhio alle date: il Tempo rivela come l'1 agosto, dunque una settimana prima esatta che Matteo Salvini aprisse in modo ufficiale la crisi di governo, sia accaduto al Viminale qualcosa di molto, molto sospetto. Il ministro del Lavoro nonché leader del M5s