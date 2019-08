LIVE Mountain bike | Mondiali 2019 in DIRETTA | Luca Braidot nel gruppo di testa con

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 Il primo inseguitore è Avancini ma sembra non tenere il ritmo del sette volte campione del mondo. 21.08 SGASATA DI SCHURTER! Lo svizzero fa il vuoto dietro di sé, vedremo se qualcuno avrà le gambe di stargli dietro. 21.06 RICONGIUNGIMENTO! Gerhard Kerschbaumer con una splendida azione ha recuperato 24″ sullaè ancora in corsa per la medaglia. 21.05 Siamo nel corso del secondo giro, neldisono rimasti in nove ma sta rientrando Kerschbaumer, chissà che non si sia svegliato l’altoatesino. 21.02 Rimangono ancora in nove nel primochiuso dache non sembra brillantissimo. 21.00 Primo passaggio sul traguardo, in nove nelditra cui. Kerschbaumer è più dietro di 24″. 20.58 Avancini e Schurter stanno cercando di fare il vuoto. Sempre più staccato ...

