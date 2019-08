Governo | incontro Pd-M5S-conte alle 12 a Palazzo Chigi

Governo - l’incontro Pd-M5S slitta alle 12. Conte cerca una mediazione : Si parlerà di programma. I dem pretendono che Di Maio ammorbidisca le sue posizioni dopo le tensioni delle ultime ore

Governo : dopo discorso Di Maio - Zingaretti annulla incontro : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – Nicola Zingaretti ha annullato, a quanto si apprende, un incontro con Luigi Di Maio che era stato concordato per le 15 di oggi dopo aver ascoltato le dichiarazioni del capo politico M5S al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: dopo discorso Di Maio, Zingaretti annulla incontro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Nicola Zingaretti annulla l'incontro con Luigi Di Maio - bomba sul Governo giallo-rosso. Salta tutto? : Nicola Zingaretti, secondo alcune fonti riportate dall'Agi, avrebbe annullato un incontro previsto con Luigi Di Maio, in conseguenza delle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 stelle alla stampa, che rimettevano in discussione tutti gli accordi programmatici di questi giorni. Il segretari

Governo - LeU dopo l’incontro con Conte : “Confronto positivo - disponibili a entrare in questa maggioranza” : “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a partecipare al tavolo programmatico e se ci saranno le condizioni anche a questa maggioranza“. Lo ha detto Federico Fornaro di Liberi e Uguali al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, LeU dopo l’incontro con Conte: “Confronto positivo, disponibili a entrare in questa maggioranza” proviene da Il Fatto ...

Governo : Orlando - 'chiederò subito incontro a Conte per parlare del Sud' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Appena sarà formato il nuovo Governo chiederò un incontro al nuovo presidente del Consiglio per porre con forza due temi: il tema del Mezzogiorno e quello delle amministrazioni locali". Lo ha annunciato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, Presidente Anci Sicilia, p

Crisi di Governo : oggi 28 agosto incontro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...

Governo - nuovo incontro Pd-M5S - nodo Di Maio vicepremier : Previsto questa mattina un nuovo incontro tra le delegazioni del Pd e quella del M5S in vista della formazione del nuovo Governo.

Crisi di Governo - nuovo incontro Pd-M5S. Al Colle attesi Di Maio e Zingaretti : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

Governo - M5s-Pd : incontro in "buon clima" : 20.17 Si è registrato "un buon clima" nell' incontro M5s-Pd. Lo sottolinea Patuanelli, capogruppo dei senatori M5s al termine della riunione con il Pd. "Noi abbiamo presentato 10 punti di programma il primo giorno di consultazioni -dice- il Pd ha eleborato più nel dettaglio proposte che oggi hanno voluto farci vedere. Domani nuovo incontro con i dem". "E stata una riunione serena, abbiamo approfondito i punti per una base comune ...

Governo : vertice Pd alle 16 - decisioni su crisi e no incontro deciso da M5S : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di Governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell’incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S”. Così in una nota l’ufficio stampa Pd.L'articolo Governo: vertice Pd alle 16, decisioni su crisi e ...

Crisi di Governo - annullato vertice con il Pd | M5s : "Nessun incontro senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Crisi Governo - nuovo incontro alle 11 : Crisi di governo. Nulla di fatto nel vertice notturno di quattro ore fra 5Stelle e Pd. La necessità di un nuovo incontro per le 11 di oggi fa capire che gli angoli da smussare sono molti. Non esiste,per M5s, un sì chiaro del Pd ad un Conte-bis: "Il Pd non ha chiarito la sua posizione su Conte.E' un momento delicato e chiediamo responsabilità, la pazienza ha un limite". E precisano: "Il Pd non ci ha parlato di programmi, ma solo di ...