Governo | in corso a Roma vertice M5S decisivo | il nodo Di Maio vicepremier

Governo - Conte al Quirinale poi vede M5S-Dem. Pd : passi avanti - presto la squadra. Percorso a ostacoli - si tenta sintesi : Crisi, un'altra giornata difficile sul fronte Governo con le molte anime di M5S e Pd che si fronteggiano (e spesso si scontano) per trovare una sinistra. Giuseppe Conte ha fatto il punto con...

Governo - Crisi - percorso a ostacoli M5S-Pd. I dem : serve un chiarimento politico Conte in mattinata da Mattarella : Giornata ricca di annunci e tensioni sul fronte Governo. Dopo il colloquio con Mattarella, Giuseppe Conte è rientrato per ricevere i rappresentanti di M5S e Pd e provare la ripartenza in...

Governo - Palazzo Chigi c'e' percorso per programma condiviso : Governo, Palazzo Chigi c'e' percorso per programma condiviso dopo aver concluso le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari

Governo - diretta. Di Maio : «Nostre proposte o voto». Ira dem - Palazzo Chigi : «Pd-M5S - percorso per programma condiviso» : Seconda giornata dei colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a...

Governo : dopo discorso Di Maio - Zingaretti annulla incontro : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – Nicola Zingaretti ha annullato, a quanto si apprende, un incontro con Luigi Di Maio che era stato concordato per le 15 di oggi dopo aver ascoltato le dichiarazioni del capo politico M5S al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: dopo discorso Di Maio, Zingaretti annulla incontro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Di Maio : “Ecco i nostri punti imprescindibili. Siano nel programma oppure meglio andare al voto”. Il discorso integrale : “Se entreranno i nostri punti nel programma di Governo si potrà partire altrimenti meglio il voto”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente incaricato Giuseppe Conte elencando alcuni temi definiti “imprescindibili” per la formazione del nuovo esecutivo. “Abbiamo espresso il nostro sconcerto – ha aggiunto – per il surreale dibattito sugli incarichi. ...

Governo - Cuperlo : “Discorso di Conte? Affinità con parole di Zingaretti. Ora vicepremier sia Pd” : “Il vicepresidente del Consiglio deve essere espressione del Partito democratico“. Così Gianni Cuperlo fuori dalla sede del Pd, a Roma. “Come abbiamo detto, noi prendiamo atto che l’indicazione del M5s è stata quelladi Giuseppe Conte, espressione di quell’area e di quella parte politica“, ha sottolineato. Nel discorso di Conte stamani al Quirinale “ho notato evidenti Affinità con concetti e formule espressi ...

Conte e il discorso sul “Governo della novità” : “E’ il momento del coraggio”. E parla di corruzione - giustizia equa - evasione e ambiente : La lotta alla corruzione e “una giustizia più equa ed efficiente, dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno”. Ma pure “la cultura del rispetto delle regole e della Costituzione”. E, come basi per far recuperare all’Italia “il tempo perduto” in Europa ripartire da: istruzione, rispetto dell’ambiente, “infrastrutture sicure” e “rimozione delle ...

Governo M5S-Pd : trattativa in corso - cosa cambia il voto su Rousseau : Governo M5S-Pd: trattativa in corso, cosa cambia il voto su Rousseau Governo M5S-Pd: uno degli argomenti più dibattuti in queste che appaiono come ore decisive nella trattativa per la nascita del nuovo esecutivo riguarda la scelta dei vertici del Movimento 5 Stelle di sottoporsi al giudizio della base tramite la piattaforma Rousseau rispetto alla alleanza col Pd e con LeU. In maniera molto esplicita il capo politico Luigi Di Maio ha ...

Crisi di Governo - Zingaretti termina il discorso in direzione Pd : ovazione da deputati e senatori : La direzione del Pd ha dato mandato a Zingaretti a dare la disponibilità nelle consultazioni a verificare le possibilità di un nuovo governo con un mandato esplorativo. Tutti i componenti della direzione hanno votato a favore della relazione del segretario, tranne – a quanto si apprende – il senatore Matteo Richetti che ha detto no. Al termine del discorso del segretario del Partito democratico, è partito un lungo applauso seguito, ...