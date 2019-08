Caserta | scappa in slip e canottiera dal balcone | arrestato ed espulso albanese

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Ignazio Riccio L’immigrato 35enne già in passato era stato cacciato dal territorio nazionale, con accompagnamento coattivo alla frontiera, ma poi era rientrato illegalmente Ha cercato di fuggire calandosi con una corda, in, daldi un’abitazione di Casapulla, nelno, dove si nascondeva con una donna di nazionalità ucraina. Gli agenti di polizia della squadra mobile die del commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno catturato un extracomunitario35enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il blitz dei poliziotti ha colto di sorpresa l’immigrato clandestino, che alla vista degli agenti, ha provato are senza neppure indossare gli indumenti. Il malvivente è stato fermato immediatamente e, dopo i successivi controlli, è risultato che già in passato era statodal territorio nazionale, con ...

