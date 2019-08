5 ricette facilissime di dolci con il latte condensato

Fonte : vanityfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Torta panna e cioccolatoTorta pannosa alla confetturaTorta pannosa alla confetturaGelato al mango e pannaCaramelle mou al microondeKey Lime PieIlè tra le grandi riscoperte culinarie degli ultimi anni: le vendite sono impennate e secondo i dati di Assocrescono al ritmo del 9% al biennio. Il motivo? Ci siamo resi conto che questoprivato di acqua e con aggiunta di zucchero che per lungo tempo è stato il cibo sicuro dei soldati in guerra, oltre che pratico e nutriente ha una consistenza e un sapore perfetti per preparare tante. Anzi, può renderle persino più buone e più semplici. ILCHE RENDE IFACILI Nella gallery sopra ne trovate 5 proposte da Alice Balossi: ex concorrente di Bake Off Italia e ora blogger (www.idialice.com), conduttrice televisiva e scrittrice. Sono tratte daper pigri (Vallardi), il suo libro che facilita la ...