Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ANAGNINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA SI STA IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA A24 Roma-TERAMO E NOMENTANA SULL’ARDEATINA SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI PORTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 30 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ANAGNINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA SI STA IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA A24 Roma-TERAMO E NOMENTANA SULL’ARDEATINA SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI PORTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BUON SERA E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DAL RACCORDO A BORGHESIANA SU VIA APPIA CODE ALTEZZA CAVA DEI SELCI DIREZIONE FRATTOCHIE CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE MOSTACCIANO ALLA Roma-NAPOLI E PIU AVANTI CODE IN AUMENTO TRA CASSIA BIS E CASSIA- MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma-NAPOLI A VIA APPIA ANCHE A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE MOSTACCIANO ALLA Roma-NAPOLI E PIU AVANTI CODE IN AUMENTO TRA CASSIA BIS E CASSIA- MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma-NAPOLI A VIA APPIA ANCHE A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE MOSTACCIANO ALLA Roma-NAPOLI E PIU AVANTI CODE IN AUMENTO TRA CASSIA BIS E CASSIA- MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma-NAPOLI A VIA APPIA ANCHE A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE LAURENTINA A GIARDINETTI MENTRE IN INTERNA DALLA TIBURTINA A VIA PRENESTINA E PIU AVANTI DA GIARDINETTI A DIVINO AMORE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA GIUSTIGNANA A LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA DA FONTE LAURENTINA A GIARDINETTI MENTRE IN INTERNA DALLA TIBURTINA A VIA PRENESTINA E PIU AVANTI DA GIARDINETTI A DIVINO AMORE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA GIUSTIGNANA A LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO – TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA – PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma TRA ANAGNI E VALMONTONE SEMPRE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SI RALLENTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO – TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA – PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma TRA ANAGNI E VALMONTONE SEMPRE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL GRA A TORVERGATA DIREZIONE NAPOLI SI RALLENTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI RISOLTO INCIDENTE PER VEICOLO RIBALTATO TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE Roma, RIAPERTE LE TRE CORSIE, PER MANGONO CODE IN DIMINUZIONE FINO A 6KM SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI DAL GRA A SETTECAMINI NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SU VIA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO PER VEICOLO RIBALTATO TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE Roma, RIAPERTE LE TRE CORSIE, CODE IN DIMINUZIONE FINO AD 7KM SULLA A92 Roma-CIVITAVECCHIA FUMO PER VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA. PRESTARE ATTENZIONE NON CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA ARDEATINA DOVE TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA DA CAMPO ASCOLANO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE LA SITUAZIONE E’ TORNATA ALLA NORMALITA ’ MENTRE SU VIA ARDEATINA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI MENTRE PER TRAFFICO SI ...