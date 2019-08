Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Alla Mostra di Venezia, tra i napoletani presenti, c’è anchecon “5 è il numero perfetto. E’ la storia di un ex sicario, Peppino Lo Cicero (interpretato da) che, nelladegli anni Settanta, è costretto a tornare in azione per vendetta. Accanto a lui, Valeria Golino e Carlo Buccirosso. Oggi Repubblica dedica aun’intervista in cui, oltre ad alcuni dettagli del film, ci sono anche diverse dichiarazioni su. E’ da anni che alla Mostra sono in concorso film sue il Sud. Quest’anno, su tre film italiani in concorso, due sono firmati da napoletani. “è una città con un’infinità die contraddizioni che peròunache non si ferma mai. E una tradizione enorme nelle arti sceniche, ma anche in letteratura, musica e poesia. Per un artista là dove il conflitto è acuto e la ...

Internazionale : Arriva addosso allo spettatore come una valanga inarrestabile lasciandolo tramortito. È il prologo nella pioggia sc… - napolista : Toni Servillo: “Gli infiniti problemi di Napoli alimentano una creatività che non si ferma mai” Intervista a Repubb… - igoruto : Parole interessanti. Stasera a Milano, io e Servillo all’anteo e all’anteo city life -