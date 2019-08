Sondaggi governo | cresce fiducia per Conte | cala Salvini Lega 31% | Pd 22% | M5S 18% | Fdi

Sondaggi POLITICI ELETTORALI/ Priorità Governo Pd-M5s : lavoro 58% - sui migranti.. : SONDAGGI ELETTORALI, scenati POLITICI crisi Governo: Lega scende al 31,9%, boom Fratelli d'Italia. Programma Pd-M5s: Priorità il lavoro, ma sui migranti..

Sondaggi elettorali Piepoli : 55% italiani boccia governo M5S-Pd : Sondaggi elettorali Piepoli: 55% italiani boccia governo M5S-Pd L’ipotetico governo giallo rosso non parte sotto i migliori auspici. Secondo un Sondaggio dell’istituto Piepoli per La Stampa, il 55% degli italiani non vede di buon occhio l’esperimento M5S-Pd. Tra i più refrattari al Conte bis ci sono, manco a dirlo, gli elettori della Lega, finita ora all’opposizione. Promuovono invece l’operazione la maggioranza ...

Sondaggi politici - con il governo PD M5s la Lega cala ma resta oltre il 31% : vola Fdi : cala la Lega, recupera il Movimento 5 Stelle, in difficoltà il Partito Democratico, molto bene Fratelli d’Italia. È questa la fotografia che emerge da un Sondaggio politico realizzato da Quorum Youtrend per SkyTg24 con interviste effettuate tra il 29 e il 30 agosto, dunque nelle ore immediatamente successive al conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo, con il sostegno di PD e M5s. I dati, diffusi nel corso ...

Sondaggi elettorali : scenari politici/ Seggi nuovo Governo : Pd-M5s rischio al Senato : Sondaggi politici, scenari elettorali: nuovo Governo Pd-M5s, rischio maggioranza al Senato, decisivi i 'piccoli' di LeU, Autonomie e altri da Centrosinistra

Sondaggi politici Ipsos : Salvini paga l’apertura della crisi di governo : Sondaggi politici Ipsos: Salvini paga l’apertura della crisi di governo L’apertura della crisi di governo agli inizi di agosto si è trasformata in un vero e proprio boomerang per Matteo Salvini. Il ritorno alle urne è ormai una chimera dopo che ieri il secondo giro di consultazioni al Colle ha certificato l’esistenza di una nuova maggioranza, questa volta giallo rossa, per un Conte bis. Anche il tentativo di ricucire con ...

Sondaggi politici e consensi elettorali/ Governo M5s-Pd-LeU bocciato dal 60% : Sondaggi, scenari elettorali politici: Governo Pd-M5s-Leu bocciato dal 60% degli elettori intervistati da Termometro Politico. Ipsos: 'frenata Salvini'

Sondaggi politici elettorali/ Crisi Governo - shock Salvini : crollo dal 51% al 36% : Sondaggi elettorali politici, dati Crisi di Governo: shock Salvini, crolla fiducia dal 51% al 36% attuale. Bene Conte, non brillano Zingaretti e Di Maio

In calo il gradimento di Salvini : prevale chi chiede un governo | Il Sondaggio : Mattarella in testa all’indice di fiducia, il 43 per cento per un esecutivo contro il 33 per cento che propende per il voto subito

Sondaggi : nell’ultimo mese tutti i leader in calo - ma per Conte il 52% delle preferenze. Ma solo 1 su 5 sostiene il governo Pd-M5s : In questa crisi di governo i cittadini si fidano, soprattutto, di Sergio Mattarella, mentre, nonostante la Lega sia ancora il primo partito, cala vertiginosamente l’indice di fiducia del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che perde quasi 15 punti percentuali rispetto alle precedenti rilevazioni. A fotografare il sentiment degli italiani è un Sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera. Secondo i dati raccolti dalla ...

Alessandra Ghisleri a In Onda : "Cosa non torna in questa crisi". Sondaggi devastanti per il governo Pd-M5s : Quello che non torna in questa crisi di governo lo fa notare Alessandra Ghisleri, la sOndaggista di Euromedia Research, ospite a In Onda su La7. A non essere stato espresso "in questa calda estate - nota la Ghisleri incalzata da David Parenzo e Luca Telese - è stato il contenuto. Fare un rimpasto al

Sondaggi - chi scende e chi sale dopo questa pazza crisi di governo : La crisi politica aperta in pieno agosto ha sorpreso ampi settori dell'opinione pubblica. Sarà governo giallorosso o...

Sondaggi elettorali : dati politici crisi Governo/ 58% crede in crollo Lega : e FdI.. : Sondaggi politici, intenzioni di voto elettorali post-crisi di Governo: credibilità Salvini crolla per il 58%, intanto altro 'boom' di Giorgia Meloni

Sondaggi di governo : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5S al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : Sondaggi di governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Sondaggi politici : gli elettori del M5S preferiscono il governo con il PD rispetto al voto o alla Lega : È Matteo Salvini a pagare più di tutti la crisi di governo da lui stesso innescata. Lo aveva già confermato un Sondaggio Tecnè della scorsa settimana, ora la conferma arriva anche da un nuovo Sondaggio Winpoll-Sole24Ore. Sondaggi politici: la Lega perde il 3%, il M5S guadagna quasi il 4%, per il PD +2% I Sondaggi politici durante la crisi di governo mostrano un quadro in cambiamento: la Lega è ...