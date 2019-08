Palermo | recuperato il corpo del secondo sub morto a Isola delle Femmine VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) E’ statoildelsub) durante una immersione. Il cadavere di Giuseppe Migliore, 58 anni, che è stato individuato a 80 metri di profondità, è stato trasportato con una motovedetta della Guardia costiera a. Ildell’altro sub, Antonio Aloisio di 56 anni, era statopoche ore dopo la sua morte. Nelle ricerche sono state impegnati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ieri nelle ricerche era stato impegnato anche un elicottero dell’Aeronautica Militare. Guarda il: Sicilia, sub disperso a: elicottero dell’Aeronautica Militare impegnato nelle ricercheL'articoloildelsubMeteo Web.

gio_barraco : RT @GDS_it: #Sub morti a #IsoladelleFemmine, recuperato il secondo corpo - Foto - zazoomblog : Palermo: recuperato corpo secondo sub morto a Isola delle Femmine - #Palermo: #recuperato #corpo #secondo - TV7Benevento : Palermo: recuperato corpo secondo sub morto a Isola delle Femmine... -