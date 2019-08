Ilaria Teolis | dopo il confronto con Massimo a U&D | ' La menzogna ha bisogno di

Uomini e Donne/ Ilaria Teolis di Temptation Island nuova tronista? - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico e news: Andrea Zelletta si sfoga su Instagram, mentre Ilaria Teolis di Temptation Island possibile tronista?

Uomini e Donne anticipazioni : Ilaria Teolis nuova tronista? : Ilaria Teolis dopo Temptation Island sbarca a Uomini e Donne? Il gossip In queste ultime ore sono circolate delle insistenti indiscrezioni on line che se confermate avrebbero davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo questi rumor pare che Ilaria Teolis abbia concrete possibilità di diventare nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. A conferma di queste voci di corridoio c’è anche l’atteggiamento che sta tenendo in ...

Temptation Island 2019 - Ilaria Teolis e l’addio a Massimo Colantoni : «Le sue parole - una coltellata alla schiena» : “Ci sono giorni in cui cedo e piango per ore, ma poi mi rialzo da sola, perché è bello sentirsi forti senza contare su nessuno”, Ilaria Teolis è uscita single da Temptation Island 2019, docu reality condotto da Filippo Bisciglia, lasciando il fidanzato Massimo Colantoni. La sua avventura non è stata facile (“Arrivata a metà percorso – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” – mi sono sentita persa, non volevo più ...

Uomini e donne : la Salemi - Ilaria Teolis - Andrea Filomena tra i possibili tronisti : Mancano poche settimane all'inizio della stagione 2019-20 del Trono Classico di Uomini e donne, la cui prima registrazione verrà effettuata a fine agosto. La redazione ha già cominciato i provini per scegliere coloro che siederanno sull'ambita poltrona rossa, limitando il campo ad una ventina di nomi. Come ammesso dall'autrice Raffaella Mennoia, potrebbe esserci qualche volto noto tra i tronisti della prossima edizione del dating show e non ...

Ilaria Teolis dopo Temptation : “Voglio scoprire com’è Javier - la tentatrice Elena non la vedevo” : Ilaria Teolis è tornata single dopo la fine della relazione con il fidanzato Massimo Colantoni, al quale ha detto addio nell'ultimo falò di confronto di Temptation Island 2019. La ragazza ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne magazine, nella quale ha parlato del suo ex, della tentatrice Elena e del suo tentatore, Javier Martinez.Continua a leggere

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni e il gesto inaspettato dopo l'addio a Ilaria Teolis : «Trash» : Massimo Colantoni è tornato a Roma dopo Temptation Island ed è stato costretto a separarsi dalla fidanzata Ilaria Teolis. Proprio prima dell'ultimo falò di confronto si era...

Massimo Colantoni svela cosa gli ha dato fastidio di Ilaria Teolis : Massimo di Temptation Island 2019: “Ilaria non ha mai preso le mie difese” Si è conclusa anche la sesta edizione di Temptation Island e ora i telespettatori sono in trepidante attesa della seconda edizione della versione vip che avrà come conduttrice Alessia Marcuzzi. Le coppie ne sono uscite distrutte (tranne Sabrina e Nicola) e tra queste v’è anche quella composta da Ilaria e Massimo; ed è proprio lui a Uomini e Donne ...

Temptation Island - Ilaria Teolis a cuore aperto : le parole su Elena e Javier : Temptation Island: Ilaria Teolis dice la sua sulla tentatrice Elena ed esprime bellissime parole per Javier e le altre fidanzate Ilaria Teolis, dopo Temptation Island, si rivela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza vissuta nel reality delle tentazioni, vede l’ormai ex fidanzato Massimo Colantoni cresciuto, sotto certi punti di vista. Quanto accaduto […] L'articolo Temptation Island, Ilaria Teolis ...

Temptation Island - Ilaria Teolis posta una foto : «Il mio lui». Poi cancella tutto. Vi sveliamo di chi si tratta : Temptation Island, ieri è andata in onda la puntata con i falò di confronto. Ilaria Teolis ha lasciato Massimo Colantoni. La giovane romana, non riuscendo più ad avere fiducia nelle promesse del fidanzato, ha deciso di chiudere la relazione di due anni e mezzo. Ma ieri sera è accaduto qualcosa di strano. Con una story suo profilo Instagram, Ilaria Teolis ha invitato gli utenti a seguire il suo nuovo account IlariaTeolis_privato. Dicendo che una ...

Temptation Island - Ilaria Teolis confessa : "Io e Javier ci siamo sentiti" : La romana rivela di aver sentito l'argentino al termine dell'esperienza nel villaggio delle tentazioni.

Ilaria Teolis ha dei ripensamenti su Massimo Colantoni? Lo sfogo : Gossip Temptation Island: Ilaria teme di aver commesso un errore lasciando Massimo? Ilaria Teolis, subito dopo il falò di confronto con Massimo Colantoni, ha rilasciato un’intervista al portale Witty Tv. E in questa circostanza ha affermato di credere di non essere più innamorata. Ma non è finita qua perchè sul finire di questa intervista, la protagonista di Temptation Island 2019 è praticamente scoppiata in lacrime, confessando senza ...

Temptation Island : Ilaria Teolis cancella la foto del 'suo lui' ma è il cane : Il falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, trasmesso nella puntata di ieri 29 luglio di Temptation Island, ha sancito la rottura della coppia. Lei non è riuscita a perdonare quanto visto nei precedenti video del fidanzato, che spesso si è lasciato andare al fianco della single Elena. Sebbene Massimo abbia confessato di essere innamorato, chiedendo a Ilaria una seconda possibilità, la fidanzata è rimasta ferma nella sua decisione ...

Temptation Island : Ilaria Teolis è tornata single? La segnalazione : Ilaria e Massimo di Temptation Island si sono lasciati: L’indiscrezione Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono stati i protagonisti del falò di confronto dello scorso appuntamento di Temptation Island. Anche se il pubblico da casa non ha potuto assistere alla decisione finale della coppia, se lasciare il programma da single o da fidanzati, in rete iniziano a circolare già le prime indiscrezioni riguardanti il futuro della coppia che tanto ha ...