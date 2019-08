Forza Italia | la terza via antisovranista che parte dal sud

Forza Italia è diversa : Capita ancora oggi, talvolta, di sentirsi domandare in cosa Forza Italia si differenzi dalla Lega o da Fratelli d’Italia. In queste ore la risposta è sotto gli occhi di tutti. Matteo Salvini e Giorgia Meloni non condividono la nascita del governo giallorosso e rifiutano di partecipare alle consultazioni col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Silvio Berlusconi non condivide la nascita del governo giallorosso ma ...

"Forza Italia non andrà mai con i sovranisti" - assicura Rotondi : Primo imperativo categorico: “Mai con i sovranisti”. Secondo imperativo: “Forza Italia non avrà bisogno di allearsi con nessuno”. È abbastanza sicuro l'ex ministro per l'attuazione del programma nel Berlusconi IV Gianfranco Rotondi che se al primo punto all'ordine del nuovo governo che sta per nascere c'è il taglio dei parlamentari, la conseguenza diretta e immediata è che “non ci sarà più il tema delle alleanze”. “Si torna al passato” ...

Salvini - l'agosto "nero" che ha cambiato tutto : fuori dal Viminale e pressato da Forza Italia : Con il nuovo governo Pd-M5s che, su richiesta di Mattarella, ha un ampio respiro e l'obiettivo di arrivare al 2023, per...

Crisi - Berlusconi al Quirinale : “Forza Italia di nuovo leader del centrodestra - lontano da ingenuità sovraniste e tentazioni populiste” : “Abbiamo illustrato tutta la nostra preoccupazione per il pericoloso scenario che si va delineando: il capo dello Stato lo sta affrontando con l’equilibrio e la saggezza che gli abbiamo sempre riconosciuto”. Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Quella che sta nascendo tra M5s e Pd è una soluzione politicamente sbagliata, ...

Consultazioni - Forza Italia al Quirinale : AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - È iniziato l'incontro tra la delegazione di Forza Italia e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Si è concluso l'incontro tra la delegazione PD e il Capo dello Stato. Il segretario Nicola Zingaretti ha confermato il sì a un governo Conte, precisando che non sarà una staffetta con la Lega e che pretende una chiara discontinuità nelle ricette economiche. ...

Imprese : Bcg - 32 i 'Comeback Kids' italiani - dopo crisi rafForzate con turnaround : Roma, 27 ago. (Labitalia) - Sono 32 i 'Comeback Kids' italiani, le aziende che sono riuscite a comp[...]

Basket - Mondiali 2019 : i punti deboli e di Forza dell’Italia. Lacune nel reparto lunghi e poca fisicità - occorre compensare con corsa e dinamismo : Manca ormai pochissimo al via dei Mondiali di Cina di Basket, che inizieranno il 31 agosto, giorno in cui l’Italia si giocherà già molte delle sue chance di passare alla seconda fase affrontando le Filippine a Foshan. Gli azzurri arrivano all’appuntamento più importante dell’anno reduci da tre sconfitte su tre partite dell’AusTiger Cup con Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Le partite, oltre che la mancanza ormai cronica e risaputa di un centro e ...

Forza Italia Giovani Scicli lancia Sciclisicura : Il Coordinamento di Forza Italia Giovani Scicli lancia #Sciclisicura: 10 proposte per incrementare la sicurezza del territorio

Volley femminile - Europei 2019 : Italia - ora si fa sul serio. Sfida al Belgio - azzurre chiamate alla prova di Forza : Dopo le passeggiate contro Portogallo e Ucraina, oggi pomeriggio (ore 18.00) incominciano davvero gli Europei 2019 di Volley femminile per l’Italia che affronterà il Belgio alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). Si tratta del primo incontro di un certo peso per la nostra Nazionale che nei giorni scorsi ha liquidato delle avverarie modeste con due rapidi 3-0 e rimanendo in campo poco più di due ore complessive: le sgambate contro le lusitane e ...

Iliad continua a rafForzare la sua rete in Italia : Iliad continua a lavorare al rafforzamento della propria infrastruttura nel nostro Paese. Ecco gli ultimi nuovi impianti L'articolo Iliad continua a rafforzare la sua rete in Italia proviene da TuttoAndroid.

"Forza Italia non finirà nel calderone sovranista". Parola di Antonio Tajani : “Per noi il centro-destra non è un'ammucchiata elettorale, ma la formula politica alla quale gli Italiani darebbero la maggioranza sulla base di una politica di maggior peso in Europa ma non contro l'Europa” dice Antonio Tajani, eurodeputato di Forza Italia. Per poi aggiungere: “Noi nel calderone sovranista non ci finiamo”. Tajani racconta in un'intervista a Il Messaggero in edicola che Berlusconi nel corso delle consultazioni al Quirinale ha ...

Toti : "Non credo al ritorno 5S-Lega Urne? Nessun veto su Forza Italia" : INTERVISTA/ Governo M5S-Pd, riedizione del governo M5S-Lega o elezioni anticipate? Affaritaliani.it lo cha chiesto a Giovanni Toti, leader di Cambiamo e Governatore della Regione Liguria. Toti parteciperà il primo... Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi da Mattarella - consultazione record : Forza Italia non conta ma il Cav sta dentro un'ora : Quasi un'ora di consultazione al Quirinale. Un piccolo record. Silvio Berlusconi è salito al Colle per esporre al presidente Sergio Mattarella la posizione di Forza Italia. Insieme alla delegazione azzurra composta dal vicepresidente Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Geli

Consultazioni - la seconda giornata. In corso colloquio con Forza Italia Diretta tv : In mattinata tocca a Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5S