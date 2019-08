Formula 1 | salta via il cofano motore della Force India di Stroll a 300 km h | attimi di

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ilmonoposto del canadesevia letteralmente in fondo al rettilineo del Kemmel, causando la virtual safety cardi tensione in pista nel corso delle FP1 del Gp del Belgio, causati da un sorprendente cedimento deldi Lance. Il canadese ha perso letteralmente un pezzopropria monoposto in fondo al rettilineo del Kemmel, alla velocità di oltre 300 km/h, seminando numerosi detriti in pista. La Direzione Gara ha subito esposto la Virtual Safety Car, per permettere agli steward di entrare in pista per ripulirla, così da permettere ai piloti di tornare a spingere. Oke…. #BelgianGP pic.twitter.com/thpzO4sWyG — Heppie Nuw Jeer (@Ernhem ) August 30, 2019 L'articolo1,via ildia 300 km/h:di tensione a Spa VIDEO SPORTFAIR.

