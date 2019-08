Ciclismo | svelata la causa della morte di Bjorg Lambrecht | ha colpito un riflettore

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Si è fatta luce sulladel decesso di, il ciclista morto poche settimane fa durante il Giro di Polonia. Le autorità di Rybnik, la località dove è avvenuta la tragica caduta del corridore belga, hanno avviato un’indagine e hanno ricostruito la dinamica dell’incidente come ha rivelato in anteprima il quotidiano Het Nieuwsblad. Il ragazzo è finito addosso a un cosiddetto occhio di gatto, un piccolostradale di 10 cm quadrati alto 1,8 cm. Due atleti che erano alle sue spalle hanno testimoniato come ha riferito il vice procuratore Malwina Pawela-Szendzielorz: “Haile ha perso il controllosua bicicletta. Ha sbandato a destra e a sinistra, poi è finito fuori strada e hala copertura in cemento del canale“.è poi deceduto alacerazione del fegato che ha portato a una fatale emorragia ...

