Centrodestra | Berlusconi | ‘da ricostruire | rilanciare e rafforzare’

Silvio Berlusconi prende le distanze da Matteo Salvini : "Bisogna ricostruire un Centrodestra democratico" : "Continuiamo a credere che solo il centrodestra vero e nuovo rappresenterebbe la vera maggioranza degli italiani, con idee, programmi e persone per condurre il Paese fuori dalla crisi". Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro a Montecitorio con il premier incaricato Giuseppe Conte, parla con i g

Consultazioni e piazza - Centrodestra diviso. Berlusconi da Conte : Il centrodestra si spacca. La piazza e le Consultazioni dividono la coalizione: i sovranisti da una parte, Forza Italia dall’altra. La prima rappresentazione plastica di questa frattura sta nella mossa dei leader di Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto di disertare l’incontro con il premier incaricato, Giuseppe Conte, in occasione delle Consultazioni, per l’appunto, richieste dallo stesso ex “avvocato del popolo” per tentare di partorire il ...

Crisi - Berlusconi al Quirinale : “Forza Italia di nuovo leader del Centrodestra - lontano da ingenuità sovraniste e tentazioni populiste” : “Abbiamo illustrato tutta la nostra preoccupazione per il pericoloso scenario che si va delineando: il capo dello Stato lo sta affrontando con l’equilibrio e la saggezza che gli abbiamo sempre riconosciuto”. Lo dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Quella che sta nascendo tra M5s e Pd è una soluzione politicamente sbagliata, ...

Nuovi equilibri nel Centrodestra : Salvini scivola - Berlusconi risorge : Silvio Berlusconi ritorna sulla scena politica in seguito alla crisi di governo determinata dal suo alleato Matteo Salvini. Molti sostenitori della Lega non hanno apprezzato la mancanza di chiarezza del proprio leader, il quale ha sfiduciato il governo e, subito dopo, quasi pentito, ha ritirato la sfiducia e, addirittura, ha chiesto a Luigi Di Maio nuovamente l'alleanza purché venissero rispettate alcune condizioni. Infine, l'uso improprio del ...

Berlusconi : “Fuori dalla crisi con un Centrodestra senza sovranismi” : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Avevamo salutato la rottura dell’ Lega-Cinque Stelle con favore, come premessa a un ritorno, in Parlamento o attraverso le urne elettorali, alla naturale maggioranza di centro-destra che sola potrebbe far uscire il Paese dalla crisi, realizzare un moderno programma liberale, tagliando le spese e le tasse, riformando le istituzioni, garantendo la libertà dei cittadini”. Si legge in una ...

Berlusconi : “Fuori dalla crisi con un Centrodestra senza sovranismi” : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Avevamo salutato la rottura dell’ Lega-Cinque Stelle con favore, come premessa a un ritorno, in Parlamento o attraverso le urne elettorali, alla naturale maggioranza di centro-destra che sola potrebbe far uscire il Paese dalla crisi, realizzare un moderno programma liberale, tagliando le spese e le tasse, riformando le istituzioni, garantendo la libertà dei cittadini”. Si legge in una ...

Salvini lancia l'ultimo appello ma Di Maio lo gela : «Sleale». Berlusconi : «Centrodestra o voto» : Nello studio alla vetrata del Quirinale cala il sipario sul dialogo tra Lega e Cinque Stelle e tramonta definitivamente un'eventuale risurrezione di quella che fu la maggioranza gialloverde....

Consultazioni - Berlusconi : "Governo di Centrodestra o voto" : Silvio Berlusconi non usa mezzi termini al termine delle Consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Al termine dell’incontro della delegazione di Forza Italia con il capo dello Stato, l’ex premier ha definito “pericoloso” un eventuale nuovo esecutivo composto da una maggioranza sbilanciata a sinistra. "Proponiamo il modello di centrodestra che amministra positivamente da 25 anni nelle amministrazioni locali", ha aggiunto Berlusconi. ...

Crisi di governo - Pd : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Berlusconi : "Subito maggioranza di Centrodestra o elezioni anticipate" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche e sull'immigrazione. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi - Berlusconi : “Maggioranza di Centrodestra o elezioni anticipate. Governo M5s-Pd sbilanciato a sinistra pericoloso per imprese e sicurezza” : “Una maggioranza che non rispecchia la maggioranza degli elettori è una mera coincidenza di forze che si sono contrastate, non può essere la base per un esecutivo stabile e credibile ma solo una presa in giro degli elettori e un tradimento delle loro volontà”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di ...

Consultazioni : Berlusconi - ‘serve Centrodestra moderno ed europeista’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “L’Italia ha bisogno di un centrodestra moderno, europeo, liberale, credibile, capace di parlare all’intero Paese e di farsi ascoltare nel mondo, un centrodestra con una chiara e inequivoca vocazione atlantica ed europeista, in grado di realizzare una seria politica di contenimento della spesa e di taglio delle tasse, una vera riforma delle istituzioni che riconsegni l’effettiva ...

Consultazioni : Berlusconi - ‘Centrodestra maggioranza naturale Italia’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Il centrodestra è la maggioranza uscita dalle urne alle scorse elezioni politiche ed è oggi la maggioranza naturale degli italiani, come confermato da tutte le tornate elettorali regionali e amministrative dell’ultimo anno”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi al termine delle Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni: Berlusconi, ‘centrodestra maggioranza naturale ...

Berlusconi : no a improvvisazioni e governi nati in laboratorio - maggioranza di Centrodestra o elezioni anticipate : Il copione e' stato rispettato: FI ha chiesto o un incarico al centrodestra o il voto. "Il centodestra e' la maggioranza uscita dalle urne alle scorse politiche ed e' oggi la maggioranza naturale degli italiani. L'Italia ha bisogno di un centrodestra moderno, capace di farsi ascoltare dal Paese, con vocazione europeista". Silvio Berlusconi leader di Forza Italia, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica afferma che ...

Governo - diretta crisi. Berlusconi : «Unico governo è di Centrodestra». Zingaretti : «Esecutivo di svolta o voto» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....