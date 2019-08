Bello perfetto killer | trama e cast del thriller in onda su Rai2 sabato 31 agosto

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 30 agosto 2019)31, dalle 21.20 in poi su, va in, unper la tv del 2018. Diretto da Robert Malenfant, è una produzione americana andata insu Lifetime Television.: anticipazioniGarret ha perso moglie e figli in un incidente d’auto. Il trauma gli ha fatto perdere la testa. Dato che in passato era stato un donatore di sperma, decide di rapire i suoi figli sparsi per il paese e ricomporre così la sua famiglia. Jennifer è una delle inconsapevoli madri a cui Garrett vuole sottrarre il figlio, e tra i due nasce un’amicizia. Ma Jennifer scopre il suo vero intento.Kaitlyn Black ha il ruolo principale di Jennifer mentre nelle vesti di Garrett troviamo Cameron Jebo. Robert Parks-Valletta è Matt e c’è Paul Messinger nelle vesti di John. Jane Carr interpreta Olivia e Lily Rains ha ...

