Basket | al via il Mondiale maschile in esclusiva su Sky

Diretta/ Italia Grecia - 0-0 - streaming video e tv : palla a due - via! - Basket - : Diretta Italia Grecia streaming video e tv, in campo per la prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

Basket - Mondiali 2019 : Datome e Gallinari sulla via del recupero in vista della rassegna iridata : La Nazionale di Basket di Meo Sacchetti è a lavoro presso il centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma in vista dei Mondiali 2019, che prenderanno il via il 31 agosto (esordio per gli azzurri contro le Filippine). Nella giornata di ieri purtroppo è arrivata una brutta notizia, ovvero il forfait di Nicolò Melli che non parteciperà alla rassegna iridata. Il 28enne reggiano, operato al ginocchio lo scorso 27 giugno, ha cercato ...

Verona Basketball Cup 2019 – L’Italia si butta via nel finale - la Russia rimonta e si prende il successo sulla sirena : Gli azzurri di coach Sacchetti dominano il match per 38 minuti, ma nel finale abbassano il ritmo e vengono rimontati dalla Russia L’Italia non riesce a bissare il successo di ieri nella Verona Basketball Cup 2019, gli azzurri di coach Sacchetti cedono infatti alla Russia con il punteggio di 70-72, dopo aver dominato in lungo e in largo la partita per 38 minuti. La tripla a un secondo dalla fine di Fridzon toglie il sorriso dal viso ...