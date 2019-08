Ancelotti | «Sbagliato rendere oggettivo il fallo di mano | non si può saltare come birilli»

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Carloprende posizione sulla nuova regola per ildie auspica un passo indietro da parte della federazione internazionale. «La nuova regola sui falli diè molto complicata, ha reso più complicate le decisioni arbitrali. Hanno cercato diildi mani il piùpossibile. Io credo invece che dovrebbe essere a discrezione dell’arbitro, mi auguro che possa esserci un passo indietro. Nella prima giornata ci sono state tre situazioni: Zielinski, un difensore dell’Udinese e Cerri del Cagliari. Due sono stati punite col rigore mentre secondo me la scelta giusta è stata quella di Udine dove non è stato assegnato il rigore. La decisione deve rimanere soggettiva. Da piccoli ti insegnano ad aiutarti con le braccia quando salti, non si può. Anche perché nel calcio il contatto è lecito, uno sport di contatto, puoi toccare l’avversario ...

