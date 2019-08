Alle prossime regionali e comunali ci sarà una coalizione grillodem

Allerta Meteo Toscana : maltempo e temporali nelle prossime ore : La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo dalle 13 alle 21 di oggi per rovesci e temporali sulle zone centromeridionali della Toscana. E’ stato emesso poi un nuovo codice giallo per domani, venerdì 23, dalle 9 alle 21. Lo segnala la Regione Toscana. Dopo un temporaneo miglioramento nella nottata, infatti, una nuova perturbazione interesserà tutta la Toscana, a eccezione della costa grossetana e ...

Crisi di governo - Alle prossime Politiche i cattolici faranno rete o saranno carne da macello? : Dov’era il cattolicesimo italiano alle ultime elezioni europee? Non c’è dubbio che le varie associazioni abbiano avuto le loro posizioni favorevoli all’Europa. Ma non erano visibili. Chi si faceva sentire sui social media, su giornali e televisioni e nell’immaginario di massa, era il leader del fronte sovranista. Agitando rosari e invocando la madonna: segnali calcolati e ben riconoscibili da un’area clerico-tradizionalista scivolata nel ...

Allerta Meteo Ferragosto - avviso della protezione civile : violenti temporali nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Una saccatura in arrivo dall’Europa centrale determinerà, nelle prossime ore, condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni di Nord-Est e centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ...

Allerta Incendi Sardegna : alto rischio per le prossime ore : Confermata anche per mercoledì 14 agosto l’Allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi in Sardegna. L’avviso mantiene il codice arancione in quasi tutta l’Isola, ad eccezione del Logudoro e una parte della costa dell’Ogliastra (codice giallo). Il pericolo di roghi, dove sara’ necessario l’intervento della flotta aerea, è legato alla rotazione dei venti con l’ingresso da ...

Caldo - Allerta rossa in Molise : alte temperature anche nelle prossime ore : In Molise il Caldo torrido non accenna ad allentare la sua morsa. Alle 14 di oggi a Campobasso si sono registrati +36°C mentre in nottata la temperatura non è scesa al di sotto dei +24°C. anche per domani, 13 agosto, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo con allerta ‘rossa’ valido per tutta la regione. Per un po’ di sollievo bisognerà attendere mercoledì quando, secondo gli esperti, correnti da nord e ...

Torino - bomba d’acqua : alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Allerta gialla per le prossime ore : Violenta bomba d'acqua a Chieri, in provincia di Torino, dove è bastata appena un'ora di pioggia torrenziale per mettere in ginocchio la città: una tempesta di grandine, acqua e vento che ha allegato le strade e scoperchiato diversi palazzi. Resta anche per le prossime ore l'Allerta gialla su numerose zone del Piemonte.Continua a leggere

Maltempo al Nord - Allerta meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Alle prossime Olimpiadi gli atleti italiani gareggeranno senza il tricolore? : Negli ultimi giorni alcuni atleti italiani già qualificati per le prossime Olimpiadi estive di Tokyo 2020, ad esempio la nuotatrice Federica Pellegrini e la fiorettista Elisa Di Francisca, hanno palesato la propria preoccupazione per il rischio di dover gareggiare ai Giochi senza il tricolore, senza inno, senza maglia azzurra. Ma da dove nasce questo timore e quanto è fondato? Andiamo a vedere qual è la situazione. La lettera del Cio I timori ...

Prossime ore con forti temporali e grandinate al Nord - emanata Allerta estofex : Dopo i forti temporali di ieri, anche nella giornata odierna assisteremo ad un peggioramento progressivo delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, per effetto di correnti più fresche in...

Emergenza incendi in Sicilia - in fiamme ettari di macchia mediterranea : famiglie evacuate e intossicate - massima Allerta per le prossime ore [FOTO LIVE] : Un primo weekend di agosto di Emergenza in Sicilia, interessata in queste ore da profondi incendi che da ieri pomeriggio flagellano boschi e vegetazione. Diversi incendi, alcuni dei quali anche di vaste proporzioni, hanno interessato ieri il territorio della provincia di Trapani. Tra le zone più colpite anche il borgo di Scopello e la frazione balneare di Lido Valderice dove i poliziotti sono intervenuti per evacuare alcune famiglie le cui ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per le prossime gare di salto ostacoli : Alberto Zorzi non prenderà parte Alle Finali di Nations Cup : Il selezionatore azzurro del salto ostacoli Duccio Bartalucci ha comunicato gli italiani convocati per l’ultima tappa della Nations Cup di Dubino, per gli Europei di Rotterdam, per il CSIO5* di Gijon, e la long list per le Finali di Nations Cup che si terranno Barcellona ad ottobre e per la quale manca soltanto la formale qualificazione degli azzurri. Proprio per l’appuntamento catalano spicca l’assenza del nome di Alberto ...

Tony Iwobi : "Alle prossime elezioni vedrete altri leghisti neri. Salvini è il politico che ha fatto di più" : «Ho da fare amico mio, ho da fare. Sono pieno di impegni». Come, senatore Iwobi, lo sanno tutti che i parlamentari non fanno nulla. «Ma io sono un parlamentare leghista, seguo le orme di Salvini, quando non sono a Palazzo Madama, sono in giro sul territorio». Dicono tutti così «Guardi che per me l'

Almeno 20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato agli uffici del partito di Amrullah Saleh - candidato vicepresidente Alle prossime elezioni : Almeno 20 persone sono morte e circa 50 sono state ferite a Kabul, in Afghanistan, in un attentato avvenuto negli uffici del partito di Amrullah Saleh, ex ministro dell’Interno e candidato alla vicepresidenza del paese alle elezioni del prossimo 28 settembre.

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di Luglio al Nord - incendi in Sardegna e Allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...