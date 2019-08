Scontro sulle poltrone economiche Per il Tesoro avanza Scannapieco

Prosegue dialogo M5s-Pd - ma è ancora Scontro sulle poltrone. Nodo resta vicepremier : Rimane ancora lo 'scoglio' del ruolo di Luigi Di Maio nella trattativa tra M5S e Pd per la costituzione del nuovo governo. Dopo l'ok del Pd alla premiership di Giuseppe Conte, i dem ritengono di non poter dire di sì ad un esecutivo in cui il leader politico del M5s conservi l'incarico di vice presidente del Consiglio che aveva nel governo gialloverde. Il Nodo non si è sciolto oggi e probabilmene non si scioglierà prima di domani sera, a ridosso ...

Fuoco sulle autostrade : a Bologna Scontro tra Tir con incendio - nel Vicentino auto e casello in fiamme : Morto uno dei guidatori dei tre mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Ci sono feriti. Chiusa la A14

Pd-5Stelle - Scontro sulle primarie : Il Pd propone una legge per finanziare con 20 milioni di euro il voto ai gazebo. I grillini attaccano: “Una vergogna”

Ex Ilva - vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è Scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...