Prima le poltrone | 15 mesi fa non è successa la stessa cosa?

Fonte : blogo

(Di giovedì 29 agosto 2019) "Per il PDle": è quello che va ribadendo Matteo Salvini ormai da giorni, come un disco rotto, seguito a ruota da quella Giorgia Meloni che per pochi istanti ha assaporato la possibilità di tornare finalmente al governo. Lui che ha aperto una crisi di governo sperando di poter tornare subito al voto e che adesso si è visto sottrarre da sotto il naso quel posto al Ministero dell'Interno.è la parola chiave di questa campagna elettorale che ha cambiato forma dai primi giorni di agosto.è la parola che Salvini sta pronunciando con maggiore frequenza nelle dirette ormai quotidiane su Facebook, quellaparola che è stata ripetuta più volte anche al Quirinale dopo i due giri di consultazioni voluti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Matteo Salvini: "Non si può scappare per sempre dal ...

matteosalvinimi : Per il PD “prima le poltrone”, sempre. Per noi “Prima gli Italiani”, sempre. Forza Amici, non potranno scappare dal… - matteosalvinimi : Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull’odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per n… - matteosalvinimi : Ormai se ne stanno accorgendo tutti ?? Ma che dignità e forza può avere un governo delle poltrone che ha contro la m… -