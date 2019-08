Lavora in Comune a Bibbiano | indagato per abusi su minore Il bimbo | “Mi ha fatto vedere

?Crisi Edenlandia - in campo il Comune di Napoli : «Lavoratori a rischio - serve chiarezza» : Il giorno dopo, l?apprensione ha una sola voce. Le reazioni alla crisi di Edenlandia, della quale Il Mattino ha riferito ieri, sono unanimi e trasversali. L?assessore al Lavoro del...

Palozzi : Regione e Comune devono Lavorare in sinergia su cinghiali : Roma – “Nuovi casi di cinghiali in giro per la capitale d’Italia, come accaduto stavolta a Spinaceto. Riteniamo che, nell’ambito delle proprie competenze, la Regione Lazio e il Comune di Roma debbano sicuramente fare di piu’. Servono un monitoraggio costante, linee guida concrete, risposte chiare e precise. Per quanto riguarda poi la Capitale, quegli episodi confermano quanto la citta’ eterna viva in una ...

Palermo : in ritardo stipendi Lavoratori Amat - sindacati ‘Regione e Comune intervengano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “I lavoratori di Amat sono stanchi di subire continui ritardi nel pagamento degli stipendi a causa di una burocrazia, quella comunale, che commettendo errori, non riesce a garantire le somme dovute all’azienda in tempo utile affinché si possano pagare le retribuzioni. Sollecitiamo la dirigenza aziendale a chiedere al sindaco di Palermo chiarezza su come questa partecipata possa sopravvivere ...