La denuncia di Federconsumatori | con caldo strade pullulano di topi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Roma – “Con ile approfittando dellemeno affollate del solito, nelle vie della capitale e’ possibile trovare in queste settimane numerosi ospiti indesiderati. Sono molti i cittadini che ci hanno segnalato, infatti, la presenza di, per lo piu’ ratti, che passeggiano indisturbati intorno ai cassonetti, alimentandosi dei rifiuti che rimangono abbandonati in prossimita’ dei punti di raccolta”. Lo comunica in una nota. “Una situazione divenuta insostenibile per i cittadini- prosegue la nota- preoccupati per i rischi sanitari. Qualche mese fa l’Ordine dei Medici gia’ sottolineava l’emergenza sanitaria, invitando i cittadini a gettare l’immondizia con scarpe chiuse e guanti. Tale quadro e’ destinato a peggiorare con il rientro dei romani e con il conseguente aumento del volume dei ...

