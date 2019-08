In coma da 7 anni dopo un incidente | la famiglia risarcita con 2milioni | “E’ come se

Padova - in coma da 7 anni : risarcimento choc alla famiglia : Luca Sablone Il giudice assegna ai familiari un risarcimento record: "Decisione molto significativa nel panorama dei danni da sinistri stradali" Uomo in coma vegetativo trattato come se fosse morto: si tratta del primo caso in Italia. Dopo essere stato travolto da una vettura mentre girava in bici, l'uomo - a distanza di sette anni - si trova ancora nel reparto lungodegenti dell'Opera della Provvidenza di Rubano, in provincia di ...

Il padre di Ignazio Okamoto : "Per 31 anni vicino a mio figlio in coma - ho pensato a Eluana ma mai di staccare la spina" : È morto dopo 31 anni di coma. È morto dopo 31 anni di cure amorevoli da parte dei suoi anziani genitori, che gli stavano accanto nella casa di famiglia a Collebeato, nel bresciano, senza lasciarlo mai solo.Questa la storia di Ignazio Okamoto, 54enne bresciano che nel 1988 era rimasto vittima di un incidente d’auto, causa di un’emorragia cerebrale devastante. Il padre Hector Okamoto, 77enne messicano di origini ...

"Assistere per 31 anni nostro figlio in coma è stata una scelta di vita" : il racconto di Hector Okamoto : Il figlio Ignazio ha avuto un incidente con danni irreversibili nel 1988, è morto due giorni fa. "La scelta del padre di Eluana? La rispetto e non la giudico, ognuno ha il diritto di decidere cosa è meglio"

Brescia - morto dopo 31 anni di coma : fu vittima di un incidente nel 1988. I genitori avevano lasciato il lavoro per accudirlo : Era in coma da 31 anni, da quando l’auto su cui era a bordo uscì di strada lungo la A22 del Brennero. È morto venerdì, all’età di 54 anni, al cospetto degli anziani genitori che gli hanno dedicato la vita. Ignazio Okamoto, madre Bresciana e padre messicano ma di origini giapponesi, ha passato più della sua vita in stato vegetativo. Dal 19 marzo 1988, quando all’età di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente ...

