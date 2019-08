Il testo integrale del discorso di Conte al Quirinale

Lettera Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Per molti è potere - per me è enorme responsabilità” – testo INTEGRALE : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa Lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...