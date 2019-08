Governo | Conte accetta l' incarico con riserva per formare un nuovo esecutivo PD-M5S

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019) Dopo un veloce giro di consultazioni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di dare l'al premier uscente, Giuseppe, perunche cercherà una maggioranza in Parlamento tra i banchi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.hato l'conchiedendo al Capo dello Stato alcuni giorni di tempo per sciogliere lae presentare a Mattarella la lista dei nuovi ministri. Poi, entro la fine della prossima settimana tornerà al Quirinale per rinnovare il giuramento prestato appena 15 mesi fa nelle mani del Presidente della Repubblica. «Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e, insieme a quelle che si dichiareranno disponibili, stenderò un programma per questoprogetto politico. Siamo in una fase molto delicata per il paese: dobbiamo uscire dall'incertezza politica ...

petergomezblog : Sondaggi, indice gradimento: Salvini perde il 15% in un mese, Conte apprezzato dal 52%. Sul governo Pd-M5s vince lo… - matteosalvinimi : #Salvini: quali sono i progetti di PD e 5Stelle? Voi lo sapete? Probabilmente sarà un governo monocolore, anche per… - fattoquotidiano : Sondaggi: nell’ultimo mese tutti i leader in calo, ma per Conte il 52% delle preferenze. Ma solo 1 su 5 sostiene il… -