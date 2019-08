Conte bis | il centrodestra unito dalla rabbia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 29 agosto 2019) Lac’è. E ci sta tutta all’interno delche s’è ritrovato in pochi giorni negli abissi dell’opposizione dopo aver annusato Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno lasciato lo studio alla Loggia alla Vetrata del Quirinale pronti ad esplodere davanti ai cronisti. La leader di FdI “chiama” la piazza se dovesse nascere un governo M5s-Pd. Il Cavaliere, oltre a manifestare “preoccupazione per il pericoloso scenario” coglie l’occasione dei riflettori per rilanciare Forza Italia, “cuore dinon sovranista”. Mentre il leader della Lega, visibilmente nervoso, tira un primo gancio al suo oramai ex premier, Giuseppe, che “ha trovato una maggioranza su indicazione del G7”.al tappeto, in sostanza. Una sconfitta che in molti, all’interno della stessa coalizione, attribuiscono alla troppa euforia del capo del Carroccio ...

