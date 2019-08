Zingaretti ottimista | Serve un governo di svolta | non una

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “undi. La nostra non è una staffetta”. “Nessuna replica del contratto” ditra la Lega e il M5s. Così il segretario Nicolaalla Direzione Pd.“Amo l’Italia, la prima cosa importante da fare è dare un futuro all’Italia con un nuovo”, dice arrivando a Montecitorio per la Direzione Pd. Il futuro può essere un Conte bis? “Deve essere un nuovo”, insiste il segretario dem.“Se sono? Io sempre, nella vita sono sempre”, rispondeai cronisti. “Il Pd ha mantenuto sempre la schiena dritta. Mai abbiamo anteposto gli interessi di parte a quelli del Paese”, afferma il segretario in direzione, che aggiunge: il percorso avviato in questi giorni “era e rimane difficile. Non è una passeggiata. ...

zazoomblog : Governo vertice M5S-Pd alla Camera. Orlando: «Serve vice dem». Zingaretti: «Io ottimista dare futuro allItalia» -… - agnostico43 : #Zingaretti: 'Sono ottimista'. Juncker, coraggio, non sei solo ad essere sempre in cimbali. - MilanoFinanza : Zingaretti ottimista sull'accordo Lega-M5S, ma restano i nodi Rousseau e Di Maio -