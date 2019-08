Valerio Scanu | Una loggia massonica agisce contro di me

Valerio Scanu : amara scoperta social per il cantante sardo : Brutta scoperta per Valerio Scanu. Il cantante ieri sera sul suo profilo Instagram ha raccontato l’accaduto Essere un personaggio pubblico ha i suoi pro ma, purtroppo, spesso ha anche i suoi contro. Capita, infatti, che i vip di tanto in tanto facciano delle scoperte poco piacevoli proprio come è accaduto ieri a Valerio Scanu. Il […] L'articolo Valerio Scanu: amara scoperta social per il cantante sardo proviene da Gossip e Tv.

Valerio Scanu scambiato per Marco Carta e insultato per il furto alla Rinascente : Valerio Scanu scambiato per Marco Carta scatena l'ira degli haters e attira insulti per il presunto furto alla Rinascente, per il quale l'artista sardo sarà giudicato nel mese di settembre. Proveniente dalla scuderia di Maria De Filippi nel quale ha raggiunto il secondo posto dietro ad Alessandra Amoroso, Valerio Scanu è sardo ma maddalenino e non cagliaritano come Marco Carta. Nonostante l'assenza di somiglianza, l'artista di La Maddalena è ...

Rubare alla Rinascente - vergognati! Valerio Scanu scambiato per Marco Carta su Instagram : Il cantante sardo si ritrova a discutere con un utente di Instagram che lo scambia per Marco Carta, accusandolo di aver rubato alla Rinascente. Tra i due ex concorrenti di Amici, entrambi vincitori del Festival di Sanremo, non corre buon sangue, viste anche le ultime uscite pubbliche di Scanu. Verosimile l'ipotesi che si tratti banalmente di qualcuno che aveva voglia di scherzare.\\Il cantante è stato confuso con il collega sardo da un utente su ...

Valerio Scanu scambiato per Marco Carta e rimproverato per la vicenda del furto alla Rinascente : Nonostante le tante cose in comune (la partecipazione ad Amici, una vittoria al Festival di Sanremo, la partecipazione a L'Isola dei Famosi, la partecipazione a Tale e Quale Show, la regione d'origine, la Sardegna), è davvero difficile confondere Marco Carta con Valerio Scanu.Eppure, qualcuno è riuscito in questa poco invidiabile impresa, soprattutto perché Valerio Scanu si è anche beccato un rimbrotto a causa della vicenda del furto di ...