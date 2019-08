US Open 2019 | Marco Cecchinato rimonta due set | ma crolla nel tiebreak finale contro lo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ancora una volta un maledetto quinto set.non sa più vincere negli Slam ed esce subito al primo turno anche agli US. Il siciliano è stato sconfitto dallo svizzero Henri Laaksonen con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 3-6 7-6 dopo quasi quattro ore di gioco. Un ko amarissimo per il nativo di Palermo, che aveva avuto la forza dire due set di svantaggio,ndo poi nel. Un’altra sconfitta in cinque set dopo quella di Melbourne con Krajinovic e quella di Parigi con Mahut (in entrambe era avanti 2-0), ma soprattuttonon vince una partita in uno Slam dai quarti didello scorso Roland Garros, quando eliminò Novak Djokovic. Un primo set dove regna l’equilibrio e con i tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Non ci sono palle break e di conseguenza si va al. Laaksonen allunga subito sul ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMO! ????????? #Sinner #USOpen #ProudOfYou #EurosportTENNIS - ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… - Eurosport_IT : Thomas Fabbiano è l'uomo delle imprese: il pugliese elimina Dominic Thiem! ???? -