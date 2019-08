Un artista di Ubisoft ha immaginato una Seconda Guerra Mondiale in cui l' URSS ha

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ben Nicholas è un3D che lavora conMontreal ed ha collaborato anche nella creazione di design per Adidas. La sua arte è prevalentemente specializzata in scenari sci-fi, navicelle e tutto ciò che ha a che fare con la fantascienza.Il suo ultimo progetto personale di chiama KOM-44 e si basa su un futuro distopico ambientato durante la. Nei suoi dipinti, laè terminata con un bombardamento da parte dell'così potente che riesce a sconvolgere realtà e tempo.In questi progetti la Russia è l'unico stato a rimanere intatto, ma tutto ciò al di fuori si tramuta in un deserto desolato.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ben Nicholas ha pubblicato una serie di immagini sci-fi ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale. -