TuttoSport | contro Ronaldo il Napoli schiererà Hysaj o Maksimovic e non Di Lorenzo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nonostante lo scorso anno Persabato,la Juventus, ilnonil nuovo acquisto Dima si affiderà alla vecchia guardia di. Nonostante il giovane difensore sia stato uno di quelli che, all’esordiola Fiorentina, ha tenuto meglio in difesa. Il motivo? “Giocare allo StadiumCristianopotrebbe essere un’esperienza un po’ “forte” per un ragazzo che fino allo scorso anno nell’Empoli ‘non erano queste le partite da vincere'”. Le opzioni che restano sono dunque, che il quotidiano sportivo definisce “storicamente affidabile”, anche se “da recuperare sotto l’aspetto motivazionale, dopo aver trascorso un’estate con la valigia pronta in attesa di una nuova destinazione”. Oppure. Vale la pena ricordare che lo scorso annoandò in grande difficoltà, per non dire che ...

