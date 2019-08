Pensioni | quota 100 a rischio | possibile addio dal 2021

Pensioni : ipotesi rimodulazione quota 100 e sperimentazione uscite anticipate dai 63 anni : Arrivano le prime ipotesi di superamento o di rimodulazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nell'eventualità di un nuovo Governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Con l'obiettivo di disinnescare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'Iva, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nei giorni scorsi si sarebbero avuti già i primi tavoli tecnici tra il M5S e il Pd in vista della Manovra 2020: tra le ipotesi, oltre ...

Pensioni ultima ora : Cairo su Quota 100 “Salvini agita folle” : Pensioni ultima ora: Cairo su Quota 100 “Salvini agita folle” Pensioni ultima ora: il giudizio su Quota 100, sul reddito di cittadinanza e su tanti temi sociali ed economici. Questo e molto altro nella intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio dall’imprenditore Urbano Cairo in cui ha parlato di argomenti caratterizzanti dell’agenda politica nazionale ed internazionale. Pensioni ultima ora, Cairo: Di Maio e Salvini avevano ...

Pensioni - Quota 100 diventa "indipendente" : che cosa succederà : Le adesioni a Quota 100 sono inferiori alle attese, e non di poco: nel 2019 "solo" 200mila pensionamenti, quasi 100mila in...

Pensioni anticipate 2020 - c'è preoccupazione per destino Quota 100 e proroga OD : Tra i lavoratori in età avanzata ed in via di pensionamento c'è grande attesa per l'esito delle consultazioni politiche e per il possibile accordo di governo in formazione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Le ultime indiscrezioni emerse sui principali quotidiani nelle scorse ore hanno infatti evidenziato la possibilità di un profondo ripensamento dei recenti interventi di riforma previdenziale, una situazione che per alcuni potrebbe ...

Quota 100 e Pensioni anticipate : ?una zavorra sui conti del nuovo Governo : Richieste inferiori alle attese per Quota 100, ma soprattutto sul lungo periodo l'onere della mini riforma gialloverde è elevato

Pensioni ultime notizie : Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura : Pensioni ultime notizie: Landini “stop Quota 100 non basta” Tria rassicura Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sulle misure che dovrà attuare il prossimo governo in materia previdenziale. A tal proposito sono da sottolineare anche le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha voluto rassicurare sulle risorse per sterilizzare le clausole di salvaguardia al ...

Pensioni e LdB2020 : verso stop a quota 100 per rafforzare APE social e Q41 : Dalle ultime indiscrezioni di stampa emergono importanti aggiornamenti in merito alla flessibilità previdenziale e al possibile accordo sulla questione per l'avvio di un nuovo governo giallo - rosso. Le discussioni delle ultime ore tra le due formazioni hanno infatti toccato l'agenda economica e gli interventi necessari all'interno della prossima legge di bilancio 2020. È inevitabile che le Pensioni anticipate ed il reddito di cittadinanza ...

Pensioni anticipate - ipotesi abolire quota 100 : si punterebbe a uscita agevolata a 63 anni : Per il momento è solo una tentazione, quella di smontare le Pensioni anticipate a quota 100, appena introdotte dalla riforma delle Pensioni del 2019 dal Governo M5S e Lega, ormai in crisi. Ma quando ci sarà la caccia alle risorse per la legge di Bilancio 2020, se dovesse formarsi il nuovo Governo Movimento Cinque Stelle-Partito democratico, gli otto miliardi di euro previsti per il prossimo anno per la misura di pensione anticipata potrebbero ...

Pensioni quota 100 e concorsi : in uscita 35 mila prof - 100.000 nella sanità fino al 2021 : Arrivano i primi dati ufficiali riguardanti il numero dei dipendenti della Pubblica amministrazione in uscita con la pensione anticipata a quota 100. Agosto è, infatti, il mese in cui iniziano le uscite da lavoro degli statali con le Pensioni a quota 100, settembre sarà la volta dei docenti e del personale della scuola. Dunque se finora i numeri hanno riguardato esclusivamente i lavoratori del settore privato per il meccanismo delle finestre ...

Pensioni ultima ora : cancellazione Quota 100 - le posizioni M5S-Pd : Pensioni ultima ora: cancellazione Quota 100, le posizioni M5S-Pd Pensioni ultima ora: lo scenario di un possibile cambio di esecutivo rischia di mettere in discussione l’attuale quadro normativo in ambito previdenziale. Il passaggio da un governo composto da M5S e Lega ad un esecutivo sostenuto da M5S, Pd e LeU potrebbe portare delle novità in tal senso. Pensioni ultima ora, che ne sarà di Quota 100? Il governo Conte ha infatti ...

Pensioni anticipate : esodo degli statali con quota 100 - intanto i precoci sono preoccupati : Continuano a crescere i pensionamenti anticipati tramite quota 100, dopo che si è sbloccata la finestra semestrale decisa dal legislatore per il pubblico impiego (al fine di regolare il turn over e garantire la continuità del servizio). Nel mese di agosto sono state già lavorate 11mila domande di accesso all'Inps inviate da parte di lavoratori della pubblica amministrazione (nell'80% dei casi si tratta di persone impiegate negli enti locali o ...

Pensioni ultima ora : uscite Quota 100 scuola ad agosto - i posti vacanti : Pensioni ultima ora: uscite Quota 100 scuola ad agosto, i posti vacanti Pensioni ultima ora: la scuola come tutti gli altri settori pubblici, sanità e pubblica amministrazione, rischia di risentire nell’immediato degli effetti di Quota 100. La modalità di pensione anticipata introdotta dal governo Conte col decreto n. 4/2019 dà la possibilità di andare in pensione a chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ...

Pensioni e Quota 100 - arriva la "botta" : cosa succede tra agosto e settembre : Ad agosto più di 10mila dipendenti pubblici vanno in pensione, numero che arriverà a 27mila a settembre quando 17mila...

Pensioni - il "colpo basso" di Quota 100 : cosa succede tra agosto e settembre : Ad agosto più di 10mila dipendenti pubblici vanno in pensione, numero che arriverà a 27mila a settembre quando 17mila...