La dichiarazione sul Clima dei giovani dei Fridays For Future | «Agire subito»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sono tre le richieste principali contenute nella “di Losanna sul”, il testo redatto a conclusione del vertice del movimentoFor(Fff) per contrastare l’emergenzatica che si è svolto a Losanna dal 5 al 9 agosto scorsi: contenere l’aumento della temperatura media globale entro gli 1,5°C rispetto al livello pre-industriale; garantire giustiziatica, nel rispetto dell’equità; seguire la scienza più autorevole e unita attualmente disponibile. Per la prima volta dalla nascita del movimento più di 400attivisti e attiviste, provenienti da 38 Paesi, lanciano un chiaro appello adunendosi per creare un documento comune: ladi Losanna sulper chiedere ai politici, ai governi e alle istituzioni di attivarsi. Si tratta di un atto non vincolante, ovviamente, «ma il risultato di un processo ...

RobertoVale10 : Febbraio 2019, dichiarazione del Ministro GSI (Ufficio di sicurezza istituzionale), Generale Augusto Heleno, sul Si… - Schakyra4 : RT @BVito5S: Mi chiedo con quale dignità @luigidimaio vada ad incontrare lo Zingaro PiDiota che continua ad ogni dichiarazione a spargere #… - in3dmu : Fridays for Future, Dichiarazione di Losanna sul Clima -