Dreams su PS4 | un utente ha creato un fantastico gioco in cui il protagonista è un kaiju

L'esclusiva PS4 Dreams vince il premio Best of Gamescom 2019 : Dreams, l'ambiziosa esclusiva PlayStation 4 di Media Molecule, ha rubato la scena alla Gamescom 2019 con un totale di tre premi, tra cui il Best of Gamescom 2019.La presenza di Sony alla Gamescom 2019 è stata "più leggera" rispetto agli anni precedenti, con l'attesissimo Death Stranding non giocabile e i grandi titoli come The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima assenti. Tuttavia, ciò non ha impedito alla compagnia di ottenere riconoscimenti ...