Clima | il riscaldamento globale non è uguale per tutti | il caldo è in aumento soprattutto

Migranti Climatici - perché è urgente combattere il riscaldamento globale : di Giorgio De Girolamo Abbiamo assistito nelle scorse settimane alla tanto attesa approvazione del decreto Sicurezza bis, che ha come nodo centrale la regolamentazione del salvataggio in mare delle migliaia di uomini, donne e bambini che ogni giorno fuggono dal sud del mondo. Seguiamo attentamente nel dibattito pubblico un quotidiano tifo pro o contro un flusso migratorio che, negli ultimi tre anni, ammonterebbe a 700mila persone in un ...

Cambiamenti Climatici : Harvard tenterà di mitigare il riscaldamento globale attraverso la geoingegneria solare : Che cos’è il tanto discusso Stratospheric Controlled Perturbation Experiment? Si tratta di un esperimento di alterazione artificiale del clima terrestre. C’è chi è preoccupato per via di tutto questo, ma c’è anche chi non ci trova nulla di male e anzi sostiene “che il clima lo stiamo già modificando artificialmente con le massicce emissioni di gas serra“. L’Università di Harvard ha deciso di intervenire ...

Cambiamenti Climatici : il riscaldamento globale produrrà onde sempre più alte e potenti : Se si continuerà ai ritmi attuali, tra gli effetti del riscaldamento globale ci saranno anche venti sempre più forti che creeranno onde marine alte e potenti, tanto da mettere a rischio coste e infrastrutture, soprattutto sulla costa meridionale dell’Australia e quella occidentale del Sud America. Uno studio della Griffith University in Australia, pubblicato su Nature Climate Change, ha tenuto conto di circa 150 modelli di simulazione ...

Clima : allo studio coralli resistenti al riscaldamento globale : Ricercatori israeliani sono alla ricerca di una soluzione per garantire la sopravvivenza del corallo agli effetti dei cambiamenti Climatici, come ad esempio sviluppare coralli resistenti al riscaldamento dell’acqua di mare. Un team della Bar Ilan University ha condotto una ricerca, pubblicata su Communications Biology, che ha identificato siti genomici che possono essere utilizzati per sviluppare ceppi di corallo resistenti e che non ...

Clima - ecco le “warming stripes” : le immagini che dimostrano la vera entità del riscaldamento globale [GRAFICI] : I cambiamenti Climatici sono una complessa questione globale, che richiede una comunicazione semplice sui suoi effetti a scala locale. Il riscaldamento globale provoca un’ampia gamma di effetti Climatici, sia locali che globali. Stanno già aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi, i danni per la salute, la pressione sulle risorse idriche e alimentari, il cambiamento delle stagioni e degli ecosistemi, i livelli del mare, i ...

Clima : un americano su 10 fa i conti con il riscaldamento globale : A partire da fine ‘800, negli Stati Uniti, le temperature hanno iniziato lentamente ad aumentare, continuando così fino agli anni ’30 del Novecento. Poi, per alcuni decenni il Clima ha subito un processo di raffrescamento, ma a partire dal 1970 le temperature hanno ripreso ad aumentate rapidamente. Risultato: oggi, secondo un’analisi elaborata dal Washington Post, più di 1 americano su 10 (34 milioni di persone) vive in aree ...

Clima - allarme tonno e merluzzo contaminati : aumenta il contenuto di mercurio a causa del riscaldamento globale : I cambiamenti Climatici, ormai è noto, non portano con sé solo modifiche al Clima e al meteo, ma provocano conseguenze anche sull’ambiente e sugli animali. In particolare il Clima, unito alla pesca eccessiva e senza controllo, hanno fatto aumentare i livelli di mercurio nel merluzzo e nel tonno. Il mercurio, in alta concentrazione, è pericoloso in particolare per bambini e neonati le cui madri mangiano pesce durante la gravidanza. ...

Clima - allarme Onu : “Riscaldamento globale causerà fame e migrazioni” : Secondo il rapporto 'Cambiamento Climatico e territorio' dell'Onu il riscaldamento globale farà aumentare la siccità e gli eventi atmosferici estremi in tutto il mondo, A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi.Continua a leggere

Cambiamenti Climatici - Rapporto IPCC : il riscaldamento globale aumenterà fame e migrazioni : E’ stato diffuso oggi il Rapporto “Cambiamento climatico e territorio” elaborato dal comitato scientifico dell’ONU sul clima, l’IPCC: secondo il report il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il pianeta, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere ...

Clima - l’esperto : “Non è un cambiamento Climatico epocale - difficile quantificare la responsabilità dell’uomo nel riscaldamento globale” : L’Italia sta vivendo un’estate in parte funestata dal maltempo estremo, in parte piegata da un gran caldo, che spesso supera quota +40°C. E mentre il Nord in queste ore si ritrova in ginocchio per nubifragi e grandinate, soprattutto nel lecchese e a Bolzano, il Sud soffoca con temperature elevatissime già in mattinata, come i +36°C di Palermo e i +35°C di Bari e Foggia. Ormai si parla sempre più di emergenza Climatica. Ecco cosa ne pensa il ...

Clima - centinaia di incendi nell’Artico per effetto del riscaldamento globale : in atmosfera 100 megatoni di CO2 : centinaia di incendi boschivi devastano le foreste oltre il Circolo polare artico, rilasciando enormi quantità di anidride carbonica. Gli incendi in Alaska, Groenlandia, Scandinavia e Siberia sembrano essere un effetto del riscaldamento globale. Al tempo stesso rischiano di diventare causa di un’ulteriore aumento di gas serra e, quindi, di nuovo innalzamento delle temperature in un pericolosissimo circolo vizioso, segnala a Bbc Mark ...

Clima : il riscaldamento non è mai stato così veloce negli ultimi 2000 anni - l’allarme degli esperti : Il riscaldamento globale sta avanzando ad una velocità mai vista negli ultimi 2000 anni e inoltre è molto esteso, interessando il 98% del pianeta. A questa conclusione sono giunte due ricerche pubblicate sulle riviste Nature e Nature Geoscience e coordinate entrambe da Raphael Neukom, dell’Università svizzera di Berna. Tutte e due si basano sui dati relativi all’andamento del Clima dall’epoca dell’Impero Romano fino alla ...

Clima - riscaldamento globale : l’Islanda ricorda il primo ghiacciaio scomparso con una targa : Un memoriale e una targa commemorativa per Okjokull, il primo dei 400 ghiacciai islandesi scomparso a causa del riscaldamento globale, sarà inaugurato il 18 agosto a Borgarfjorur da un gruppo di scienziati islandesi e statunitensi e dai residenti. Un secolo fa ricopriva 15 km quadrati di una montagna dell’Islanda occidentale, con uno spessore di 50 metri, ora, Okjokull ha una superficie superficie di 1 km quadrato e non è profondo più di ...

Clima - il riscaldamento globale galoppa. Il caldo potrebbe davvero non lasciarci scampo? : Il peggio dell’ondata di calore sembra sia passato. Resta da vedere come andrà il resto dell’estate e speriamo bene. In ogni caso, con il riscaldamento globale che galoppa, sapevamo che le ondate di calore si sarebbero fatte più pesanti e più frequenti ed è esattamente quello che sta succedendo. Peggio che in Italia è andata in Francia, dove il record di temperature ha toccato più di 45°C al sud, vicino a Montpellier. In India, poi, sono ...