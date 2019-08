C' è l' accordo tra M5s e Pd Governo giallorosso ai nastri di partenza

accordo per il governo tra M5s e Pd. Conte convocato al Quirinale : Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale alle 09 e 30 per ricevere l'incarico per formare un nuovo governo. Questo l'esito delle consultazioni, dopo che Il Pd ha dato il via libera a un suo secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un esecutivo insieme. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo governo ...

Crisi di governo - ultime notizie : Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” : Crisi di governo, ultime notizie: Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” Crisi di governo: nella seconda giornata del secondo giro di consultazioni il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la presenza di una intesa politica per la nascita di un nuovo governo col Partito Democratico. Crisi di governo, Di Maio rivendica il lavoro svolto dal governo Conte La trattativa degli ultimi giorni sembra aver ...

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'accordo con il Pd - destra e sinistra concetti superati». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone». Zingaretti : «Nessuna staffetta» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

L'accordo tra Pd e M5s c'è. Ora il verdetto del Quirinale : Il Pd ha dato il via libera al nome di Giuseppe Conte per un secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, conferma il raggiungimento di un'intesa con il Pd su un Conte bis. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera. Un passo in avanti che ha spinto Carlo ...

Crisi di governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Salvini : «accordo indecoroso che risponde a un disegno straniero» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Rousseau - M5S diviso. Bugani : «Il voto in piattaforma ci sarà». Conte d'accordo - Fico contrario : Bufera per il voto su Rousseau annunciato da Luigi Di Maio per dare il via libera al Conte bis. Se per Andrea Orlando del Pd è "inaccettabile perché rischia di impattare sulla...

Di Maio - dal flop alle Europee all’accordo «indicibile» col Pd Rivendicazioni e trappole - la battaglia dell’orfano di Salvini : Il leader M5S vuole rimanere in sella come vicepremier anche nel governo bis di Conte. Tutte le fasi della sua scalata: alle Europee il Movimento ha dimezzato i voti e ora lotta anche contro i nemici interni

Sole 24 Ore : accordo tra Vodafone e Sky per il calcio online : Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, è stata raggiunta un’intesa tra Vodafone e Sky per la Serie A. Tra i suoi nuovi pacchetti, Vodafone ne proporrà uno specifico con un’offerta di Now Tv (la piattaforma Ott di Sky) comprensiva delle 7 partite su 10 a settimana della Serie A di cui Sky detiene i diritti in esclusiva. Esisteva già un’offerta sullo sport, ma non comprendeva la Serie A. Ora si aggiungono anche le 7 partite della massima ...

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»

Nardella è un "sostenitore convinto" dell'accordo di governo tra M5s e Pd : “Renzi ha lanciato un'ottima idea e Zingaretti la sta sviluppando bene e in maniera ferma, preoccupandosi di salvaguardare la coerenza. Io ho fiducia in lui in questo momento. Se parliamo con chiarezza e senza tatticismi non c'è da aver paura” di un effetto-pastrocchio. Il sindaco di Firenze Dario Nardella non si sente “un tifoso” ma “un sostenitore convinto sì” del nuovo accordo Pd-5Stelle per un governo di colore giallorosso. Ed esplicita il ...