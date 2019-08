Caro Carlo | abbiamo bisogno di te Ripensaci

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : Burgo-BecCaro regalano la carta olimpica - non ce la fa Carlo Tacchini : In casa Italia la copertina dell’ultima giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità è tutta per Samuele Burgo e Luca Beccaro, che nel K2 1000 maschile centrano la sesta posizione e qualificano l’imbarcazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, pass che si va ad aggiungere a quello conquistato nel K1 200 maschile da Manfredi Rizza ieri. L’oro va a mani basse alla fortissima Germania, con 3’20″53, che batte la Spagna, ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Carlo Tacchini e Burgo-BecCaro si giocano il pass per Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità che si concluderanno oggi a Szeged, in Ungheria: tocca a due imbarcazioni olimpiche dell'Italia centrare l'appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Samuele Burgo e ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Manfredi Rizza centra il pass olimpico nel K1 200! Carlo Tacchini e Burgo-BecCaro in finale! : 17.35 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.32 Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca. Italia quarta, peccato perché i cechi rimontano gli azzurri davvero negli ultimi metri. 17.28 Tocca ora all'Italia: contro gli azzurri Svezia, Uzbekistan, Serbia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Lettonia. 17.26 ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : DIRETTA : Carlo Tacchini impressiona in batteria - bene anche Burgo-BecCaro. Farias argento nella paracanoa : 12.03 Si inizia con le semifinali del C1 500, specialità non olimpica, che vedranno impegnato nella terza serie Nicolae Craciun. I primi tre accedono alla Finale A. 11.45: Ora le premiazioni e dalle 12.03 le semifinali del C1 500 con Nicolae Craciun e del K2 500 con Torneo e Dressino 11.43: Le uzbeke Rakhmatova/Zogirova si aggiudicano la seconda batterie e sono in finale con Karchenko/Kurach ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Carlo Tacchini vince la batteria e vola in semifinale! Avanti anche Burgo/BecCaro e Cristina Petracca : 10.46: Tris di imbarcazioni azzurre in semifinale in questa mattinata di gare, in attesa delle finali di paraCanoa che scatteranno alle 11 10.44: Gestisce perfettamente il vantaggioo accumulato nella prima parte di gara Carlo Tacchini e resiste al ritorno dell'ungherese Kiss vincendo la batteria in 3'50″93. In semifinale anche l'austriaco Pallinger e il canadese ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : entra in gara Carlo Tacchini. Burgo/BecCaro e Cristina Petracca in semifinale! : 9.35: Bella gara per gli azzurri Beccaro e Burgo che sono secondi nella prima batteria del K2 1000, altra specialità olimpica, destando un'ottima impressione. In semifinale con loro i vincitori, gli argentini Dal Bo e Rodriguez, i tedeschi Hopf e Schopp, Svezia e Sud Africa 9.26: Successo per la francese Hostens nella quinta e ultima batteria. In semifinale anche la slovacca Mladkova, la ...